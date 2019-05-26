Мелания Трамп в Японии: стильные образы первой леди США

Там президентская чета уже успела принять участие в ряде мероприятий, в частности, первая леди США посетила Digital Art Museum.
После того, как президент и первая леди США почтили память погибших военных на Арлингтонском национальном кладбище, пара отправилась в запланированную поездку в Японию. Перед журналистами Мелания Трамп появилась в роскошном светлом платье с ярким принтом в виде открыток. Именно в таком образе первая леди США предстала перед японскими чиновниками в первый день визита.
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Уже днем, 26 мая, Дональд Трамп провел официальные встречи с представителями власти Японии. Развлекать первую леди Меланию взялась жена премьер-министра Аки Абэ. Обе влиятельные женщины уже хорошо знакомы, ведь в конце апреля 2019 года президентская чета США встречала японскую делегацию в Белом доме.
Для Мелании Трамп Аки Абэ подготовила необычный сюрприз: американку она пригласила в Digital Art Museum. Эффектные постановки и традиции Японии поразили первую леди США. Кроме этого, она имела возможность познакомиться с местными школьниками, с которым создала яркие рисунки.
В то же время мировые СМИ обратили внимание на стиль жены президента.
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#NEW First Lady Melania Trump and Japan’s First Lady Akie Abe visiting the Mori Building Digital Art Museum in Tokyo, Japan (May 26, 2019)
Для светского выхода она решила не надевать одно из своих роскошных платьев, предпочтя темный штанный костюм. Как и всегда, Мелания Трамп подчеркнула свою талию поясом. А вот Аки Абэ на встречу с известной модницей надела синее платье с кругами. Выглядели обе красавицы потрясающе.