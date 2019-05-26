Сама нежность: Настя Каменских показала новое трогательное фото со свадьбы

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Настя Каменских показала новый кадр со свадьбы.

На своей страничке в Instagram Каменских опубликовала снимок, на котором запечатлена в фате, роскошном свадебном платье и с букетом в руках. Вокруг красотки стоят гости, все фотографируют невесту на камеры своих смартфонов.

В посте Настя написала: "День свадьбы всегда невероятно важный для каждой девушки. И как же радостно, когда он идеален. Когда наслаждаешься моментом, когда каждая секунда бесценна".

Под публикацией пользователи соцсети пишут: "Очень красивая, просто неземная. Целый день провела на вашей свадьбе на интернет просторах, пришлось на работе взять отгул. Счастья вам бесконечного!", "Была просто шикарная, правда. Смотрела сторис и плакала, насколько все нежно и пропитанно любовью", "Очень красивая, будьте счастливы, любите и берегите друг друга".

Напомним, Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Свадебная церемония прошла в загородном ресторанном комплексе Fabius, куда съехались все "сливки" украинского шоу-бизнеса.

На следующий день новоиспеченные супруги устроили второй день свадьбы, куда пригласили только родных и самых близких друзей.