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Сама нежность: Настя Каменских показала новое трогательное фото со свадьбы

Сама нежность: Настя Каменских показала новое трогательное фото со свадьбы
17:38 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Настя Каменских показала новый кадр со свадьбы.

На своей страничке в Instagram Каменских опубликовала снимок, на котором запечатлена в фате, роскошном свадебном платье и с букетом в руках. Вокруг красотки стоят гости, все фотографируют невесту на камеры своих смартфонов.

В посте Настя написала: "День свадьбы всегда невероятно важный для каждой девушки. И как же радостно, когда он идеален. Когда наслаждаешься моментом, когда каждая секунда бесценна".

 
 
 
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#Weddingday всегда невероятно важный для каждой девушки И как же радостно, когда он идеален Когда наслаждаешься моментом, когда каждая секунда бесценна ⠀ За то, что в этот день все прошло невероятно и волшебно, благодарю: Event organisation: мои незаменимые @gg_project @ludagolubitskaya @golubitskaya MUA: @mariia_samharadze Hair: @vlasova____irina Style: @lan_ira @tatyana_larina_tata Decor: @fiori_ua Dream dress: @novias.ua @galialahav Photo: @taranenkopro ⠀ #bearanddiamond #royalwedding #bride #wedding #fiori #novias

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Под публикацией пользователи соцсети пишут: "Очень красивая, просто неземная. Целый день провела на вашей свадьбе на интернет просторах, пришлось на работе взять отгул. Счастья вам бесконечного!", "Была просто шикарная, правда. Смотрела сторис и плакала, насколько все нежно и пропитанно любовью", "Очень красивая, будьте счастливы, любите и берегите друг друга".

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Напомним, Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Свадебная церемония прошла в загородном ресторанном комплексе Fabius, куда съехались все "сливки" украинского шоу-бизнеса.

На следующий день новоиспеченные супруги устроили второй день свадьбы, куда пригласили только родных и самых близких друзей.

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Все по теме:

Свадьба, Знаменитости, Звезды, Настя Каменских, Потап, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
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