Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом

Новости шоу бизнеса: О помолвке звездной пары, которая состоялись в марте 2019 года, говорил весь мир.

Одна из самых завидных пар Голливуда, бизнесвумен Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес, пойдут под венец уже этим летом. Поклонники с нетерпением ждут свадьбу своих кумиров, а иностранные СМИ уверяют – подготовка к праздничной церемонии идет полным ходом.

Поклонники с нетерпением ждут дня, когда "сладкая парочка" наконец станут супругами. И, как сообщает издание The Gal Post, ждать осталось недолго. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поженятся уже этим летом.

В источнике говорится, что знаменитости активно готовятся к праздничной вечеринке. Об этом ему сообщила близкая подруга Джей Ло. По ее словам, свадьба Алекста и Дженнифер будет очень пышной. Общая сумма, в которую знаменитости оценили свадебную вечеринку, достигает 15 миллионов долларов. Только свадебный торт, который пара разрежет на кусочки в конце торжества, будет стоить 50 тысяч долларов.

В источнике также рассказали о платье актрисы и певицы. Согласно информации, свадебный наряд для Дженнифер Лопес будет шить дизайнер модного дома Valentino. Стоит отметить, что на одном из своих предыдущих бракосочетаний звезда уже появлялась в платье от этого бренда.