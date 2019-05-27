Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Гройсман рассказал, что думает о возможном дефолте в Украине
Гройсман рассказал, что думает о возможном дефолте в Украине
Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника

Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом

Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом
10:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: О помолвке звездной пары, которая состоялись в марте 2019 года, говорил весь мир.

Одна из самых завидных пар Голливуда, бизнесвумен Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес, пойдут под венец уже этим летом. Поклонники с нетерпением ждут свадьбу своих кумиров, а иностранные СМИ уверяют – подготовка к праздничной церемонии идет полным ходом.

Поклонники с нетерпением ждут дня, когда "сладкая парочка" наконец станут супругами. И, как сообщает издание The Gal Post, ждать осталось недолго. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поженятся уже этим летом.

В источнике говорится, что знаменитости активно готовятся к праздничной вечеринке. Об этом ему сообщила близкая подруга Джей Ло. По ее словам, свадьба Алекста и Дженнифер будет очень пышной. Общая сумма, в которую знаменитости оценили свадебную вечеринку, достигает 15 миллионов долларов. Только свадебный торт, который пара разрежет на кусочки в конце торжества, будет стоить 50 тысяч долларов. 

Дженифер Лопес показала трогательное фото со своим отцом

В источнике также рассказали о платье актрисы и певицы. Согласно информации, свадебный наряд для Дженнифер Лопес будет шить дизайнер модного дома Valentino. Стоит отметить, что на одном из своих предыдущих бракосочетаний звезда уже появлялась в платье от этого бренда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Знаменитости, Помолвка, Дженнифер Лопес, Алекс Родригес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
02 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
03 Песков заявил, что позиция РФ по вопросу пленных украинских моряков не изменится
04 Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
05 Мамина красотка: Елена Кравец показала подросшую дочь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский призвал депутатов голосовать за реформаторские законопроекты
Зеленский выступил с новым обращением к Раде
Трамп назвал условие для возможных переговоров с Ираном
Трамп назвал условие для переговоров с Ираном
Курсы Нацбанка на 27 мая: валюта дорожает
Курсы Нацбанка на 27 мая: валюта дорожает
Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом
Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь