Стильная штучка: Леся Никитюк похвасталась стройными ножками

Новости шоу бизнеса: Леся предстала перед зрителями в черном платье в белый горошек и босоножках без каблука.

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.

Вчера, 26 мая, Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем она запечатлена в поле с букетом белых роз. Волосы телезвезда распустила и они кинематографично развивались на ветру.

"По моєму "жизнь прекрасна". Всім гарних вихідних", — написала под фото Никитюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram По моєму «жизнь прекрасна» Всім гарних вихідних Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 25 Май 2019 в 10:50 PDT

Поклонники принялись обсуждать новый снимок артистки: "Леся Іванівна, ви — красуня! Такий ніжний образ дуже пасує", "Если бы у меня были такие ноги, я бы ни с кем не здоровался", "Сукня вогонь, обожнюю горох", "Леся, он Каменських вже заміж вийшла. А ти все гасаєш та "цибулю" свою фоткаєш! Ну шо такоє", "Яке гарне платтячко!".