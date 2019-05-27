Идеальная Гвинет Пэлтроу показала идеальное тело в бикини

Новости шоу бизнеса: На снимках Гвинет позирует в черном бикини за 285 фунтов стерлингов (9 500 гривен), демонстрируя идеальную фигуру и гладкую кожу.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу является ярой сторонницей здорового образа жизни, поэтому неудивительно, что 46-летняя знаменитость создала сайт Goop, на котором публикует статьи по ЗОЖ-темам и рекламирует свои чудо-витамины, которые должны улучшить самочувствие людей.

Так, для новой рекламной кампании звезда "Мстителей" снялась в довольно откровенной фотосессии. Первые кадры появились в официальном Instagram бренда, который принес Пэлтроу около 250 миллионов долларов прибыли (6,5 миллиардов гривен).

Мама двух детишек решила собственным примером показать, насколько эффективны ее препараты. И ее стальной пресс и роскошные ноги являются ну очень убедительным аргументом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Tap to shop #GLabel Swim. Публикация от goop (@goop) 25 Май 2019 в 8:08 PDT

Напомним, что компания Goop была основана актрисой в 2008 году и специализируется на изготовлении и продаже предметов роскоши в сфере красоты, моды и дома. Также звезда проводит различные тренинги и семинары на разную тематику, включая "разговоры об интимных проблемах".

За время существования бренд не раз был замешан в различных скандалах, ведь врачи очень часто подвергали сомнениям эффективность препаратов от звезды. Более того, эксперты отмечают, что некоторые витамины от Goop опасны для здоровья человека.

Но после таких соблазнительных фото поклонники Пэлтроу буквально опустошают полки фирменных магазинов компании.