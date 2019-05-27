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Нежная вышивка: новый стильный образ от Мелании Трамп

Нежная вышивка: новый стильный образ от Мелании Трамп
18:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Во время одного из появлений на публике Мелания Трамп засветилась в элегантном белом платье с неординарными деталями.

Накануне Мелания Трамп совершила официальный выход с мужем и президентом США Дональдом Трампом в платье от Roland Mouret, в котором ранее выходила на публику Меган Маркл. После этого первая леди выбрала кардинально другой тип наряда.

Однако, как оказалось, платье, в котором Мелания Трамп в очередной раз появилась перед японской публикой, также от любимого бренда герцогини Сассекской. Ее выбор пал на наряд от марки Carolina Herrera.

Икона стиля, которой вдохновляются не только американки, но и множество женщин во всем мире, надела белоснежное платье с яркими элементами вышивки и декоративными цветами.

 
 
 
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Another productive day in Japan. @POTUS & I were honored to meet the new Emperor & Empress at the Imperial Palace today.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus)

Фасон платья подчеркивал фигуру Мелании Трамп, которая подобна форме песочных часов: на талии наряд был более обтекаемым, а юбка – свободной.

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Что интересно, цветочная вышивка украшала платье в асимметричном порядке: с правого плеча до левого бедра. Образ Мелании Трамп дополнили красные туфли-лодочки на высоких каблуках.

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Знаменитости, Стиль, Наряд, Первая леди США, Look, Мелания Трамп.
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