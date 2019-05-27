Милая малышка: Наталья Могилевская показала, как выглядела в детстве

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Наталья Могилевская показала поклонникам в социальных сетях редкое фото, на котором она изображена в школьные годы.

Архивное фото Могилевская опубликовала на своей странице в Instagram. На черно-белом снимке маленькая Наталья говорит в микрофон со сцены и держит в руке кубок.

В честь последних звонков в учебных заведениях, которые проходили в пятницу, 24 мая, Могилевская вспомнила свои школьные годы. Звезда в подписи написала свои пожелания ученикам и выпускникам.

В школах стартовала череда последних звонков, и я поздравляю всех учеников! Всем, кто продолжает учиться, желаю крутых и незабываемых каникул, а выпускникам – реализации задуманных планов и успехов! Учитесь и никогда не останавливайтесь, – отметила артистка.

Напомним, певица еще с детства начала увлекаться вокалом, сценой и актерским мастерством. Добавим, в 2006 году она получила почетное звание "Народная артистка Украины".

Ранее Могилевская в интервью для харьковского проекта "Накипело" откровенно рассказала о своих романах и причинах, почему ей не удается построить крепкие отношения.

"Я дважды пыталась создать семью, но мне не удалось. Поэтому я занялась собой, стала искать, в чем причина. Но если честно, я считаю, что у меня было не два брака, а лишь один – настоящий. Это отношения с Егором Долининым. На протяжении 5 лет я исполняла обязанности хозяйки дома и женщины, которая должна заботиться о своем любимом муже и его детях", – отметила Наталья Могилевская.

После разрыва отношений Наталья Могилевская решила переосмыслить все и понять причину фиаско в личной жизни. Певица добавила, что сейчас разбирается и работает над собой.