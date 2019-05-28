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Ким Кардашян зарегистрировала имя сына как торговую марку

Ким Кардашян зарегистрировала имя сына как торговую марку
09:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Прошло всего 2 недели от рождения четвертого ребенка, как Ким Кардашян решила зарегистрировать имя потомка как торговую марку. Произошло это в четверг, 23 мая.

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян умеет на всем заработать деньги. Знаменитая американка успешно удерживает миллионы долларов в год, распространяя рекламу в сети. А теперь она еще и зарегистрировала новую торговую марку, которая тоже может принести ей немалую прибыль.

В заявлении бизнесвумен говорится, что под названием Psalm West она намерена выпускать детские вещи. В частности, в будущем бренд будет выпускать кроватки и столики в детские комнаты, посуду, средства по уходу за малышами, одежда и обувь. Кроме этого, Ким Кардашян хочет еще и разработать специальное питание для маленьких американцев. 

Но пока хейтеры засыпают сеть заявлениями о меркантильности звезды, то в СМИ прослеживают, что такая практика для Ким абсолютно действенная. Кардашян и Уэст уже являются владельцами торговых марок, которые созвучны с именами их потомков: 5-летней Норт, 3-летнего Сэйнта и 1-летней Чикаго.

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Как сообщалось ранее, 38-летняя Ким Кардашян обнародовала яркие кадры с празднования традиционной американской вечеринки baby shower, которую празднуют до рождения ребенка. Глядя на фотографии, звезда не пожалела денег на отдых и устроила незабываемый девичник вместе со своими подругами и их маленькими дочками.

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Дети, Знаменитости, Ким Кардашьян, Торговая марка, Четвертый ребенок Ким Кардашян.
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