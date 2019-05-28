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Племянница принцессы Дианы украсила обложку глянцевого испанского журнала

Племянница принцессы Дианы украсила обложку глянцевого испанского журнала
10:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Для первого образа стилисты подготовили модели атласный жакет насыщенного травяного цвета, который прекрасно гармонировал с цветом глаз Китти.

28-летняя племянница легендарной принцессы Дианы Китти Спенсер, которая на днях ошеломила новостью о том, что встречается с 60-летним миллиардером Марком Льюисом, снялась для глянцевого испанского журнала Vogue.

Новые снимки Спенсер опубликовала на своей странице в Instagram.

Съемки проходили в Италии и получились очень эффектными, а образы – "весенними". Модель позировала в яркой одежде от бренда Dolce & Gabbana, с которым она сотрудничает. Дополнили образ Китти украшения из коллекции Bvlgari. Как известно, девушка является послом ювелирной компании Bvlgari. 

 
 
 
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Shot for @voguespain by @datlanphoto Wearing @bulgariofficial new #BZero1 collection and @dolcegabbana

Публикация от Kitty Spencer (@kitty.spencer)  

 
 
 
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Roman holiday Shooting for @voguespain with @bulgariofficial #BZero1 Outfit @dolcegabbana Photograoher @datlanphoto Hair and make up @massimoserini.official

Публикация от Kitty Spencer (@kitty.spencer)

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"Римские каникулы", – лаконично прокомментировала фотографии Спенсер.

Второй look получился очень нежным: на племяннице принцессы Дианы – юбка светло-розового цвета с цветочным принтом в сочетании с белым пуловером. Дополнила наряд желтая сумка, которая идеально выглядела вместе с узором на юбке.

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