Племянница принцессы Дианы украсила обложку глянцевого испанского журнала

Новости шоу бизнеса: Для первого образа стилисты подготовили модели атласный жакет насыщенного травяного цвета, который прекрасно гармонировал с цветом глаз Китти.

28-летняя племянница легендарной принцессы Дианы Китти Спенсер, которая на днях ошеломила новостью о том, что встречается с 60-летним миллиардером Марком Льюисом, снялась для глянцевого испанского журнала Vogue.

Новые снимки Спенсер опубликовала на своей странице в Instagram.

Съемки проходили в Италии и получились очень эффектными, а образы – "весенними". Модель позировала в яркой одежде от бренда Dolce & Gabbana, с которым она сотрудничает. Дополнили образ Китти украшения из коллекции Bvlgari. Как известно, девушка является послом ювелирной компании Bvlgari.

"Римские каникулы", – лаконично прокомментировала фотографии Спенсер.

Второй look получился очень нежным: на племяннице принцессы Дианы – юбка светло-розового цвета с цветочным принтом в сочетании с белым пуловером. Дополнила наряд желтая сумка, которая идеально выглядела вместе с узором на юбке.