Татьяна Литвинова готовится к пополнению в семье

Новости шоу бизнеса: Подробностями недавней свадебной церемонии и личной жизни Литвинова поделилась в интервью для программы "Світське життя".

Член жюри кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась подробностями личной жизни.

Два года назад украинская телеведущая Татьяна Литвинова, известная по проектам "Все буде добре" и "МастерШеф" во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Ярослав Труханов.

Так, бракосочетание Литвиновой и ее возлюбленного было тихим и скромным. На торжестве присутствовали только самые близкие.

"Это был только один день. Небольшой праздник на 30 гостей", — рассказала ведущая.

Однако в скором будущем пара планирует обвенчаться и провести мероприятие согласно украинским традициям. В качестве наряда "мастер-шеф" планирует надеть вышитое платье.

На вопрос о пополнении Татьяна Литвинова ответила с улыбкой:

"Муж то новый, а вот я уже не совсем новая. Но если даст Бог, то…"