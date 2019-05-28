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Лошадь укусила актрису Джессику Честейн

Лошадь укусила актрису Джессику Честейн
13:48 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На кадрах видно, как актриса спрашивает у владельца, можно ли ей потрогать лошадь.

Американскую актрису Джессику Честейн, звезду популярных фильмов "Прислуга", "Интерстеллар", "Древо жизни" и "Марсианин" на улице укусила лошадь.

Видео инцидента 42-летняя знаменитость обнародовала в своем Instagram.

"Мы не хотим сделать что-то, что вас бы расстроило", - отметила она. А в этот момент животное кусает ее грудь. После чего Джессика отказалась гладить лошадь.  

 
 
 
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I can’t believe that I survived.

Публикация от Jessica Chastain (@jessicachastain)

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Джессика Честейн также известна по таким фильмам, как "Укрытие", "Цель номер один", "Опасная игра слоун", "Люди Икс: Темный феникс" и другим.

Как сообщалось ранее, К сожалению, не всем звездам удается удержаться на вершине славы: одни не выдерживают сумасшедшего рабочего ритма и сами принимают решение уйти из профессии на пике, другие же годами безуспешно пытаются повторить былой успех. Читай о знаменитостях, которые резко взлетели и так же резко пропали с радаров.

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Животные, Знаменитости, Лошадь, Джессика Честейн, Укус лошади.
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