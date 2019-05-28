Скелеты в шкафу: скрытые таланты знаменитостей Тем не менее некоторые из них умудряются скрывать неожиданные таланты, помимо тех, благодаря которым они прославились. Хотя, возможно, не очень они их и прячут, просто СМИ и фанаты предпочитают обращать внимание на то, что их больше интересует. Кто-то из знаменитостей в нашей подборке взял в руки кисть еще до прихода всемирной славы, кто-то — уже после. О некоторых вы, возможно, слышали, поскольку они пишут картины много лет под псевдонимом. Нет ничего удивительного в том, что талантливые люди талантливы во многом. Но мы все равно были изумлены, что в нашем списке оказался, к примеру, Сильвестр Сталлоне.