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Скелеты в шкафу: скрытые таланты знаменитостей
Тем не менее некоторые из них умудряются скрывать неожиданные таланты, помимо тех, благодаря которым они прославились. Хотя, возможно, не очень они их и прячут, просто СМИ и фанаты предпочитают обращать внимание на то, что их больше интересует. Кто-то из знаменитостей в нашей подборке взял в руки кисть еще до прихода всемирной славы, кто-то — уже после. О некоторых вы, возможно, слышали, поскольку они пишут картины много лет под псевдонимом. Нет ничего удивительного в том, что талантливые люди талантливы во многом. Но мы все равно были изумлены, что в нашем списке оказался, к примеру, Сильвестр Сталлоне.
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