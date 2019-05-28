Стиляга: Дженнифер Лопес вводит в моду короткие пиджаки

Новости шоу бизнеса: После взрыва актуальности нарядов oversize размера Дженнифер Лопес начинает демонстрировать кардинально другие образы.

50-летняя Дженнифер Лопес часто делится с поклонниками видео со своих тренировок, на которых показывает свой плодотворный труд над телом. Поэтому не удивительно, что она любит и умеет подчеркивать талию, ноги или другие стройные части своей фигуры.

Накануне актриса вышла в свет в образе, которым подчеркнула свою стройность, а также якобы основала новый тренд на лето-2019.

Несколько последних сезонов все звезды выбирали наряды oversize, однако еще в начале апреля Джей Ло начала выходить в свет в укороченных пиджаках. Так, очередной выбор на кардинально другой стиль одежды знаменитость продемонстрировала на днях в Беверли-Хиллз.

Для вечеринки в элитном районе она надела светло-розовый двубортный пиджак с позолоченными пуговицами и атласными лацканами. Из-под него выглядела белая майка с глубоким декольте, а также светлые зауженные джинсы, которые, к слову, также перечат весенним трендам. Дополнением образа стали серьги-кольца и изящные туфли-лодочки.