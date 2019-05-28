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Жизнь продолжается: как готовится к лету Бритни Спирс после лечения

Жизнь продолжается: как готовится к лету Бритни Спирс после лечения
22:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Американская поп-исполнительница за первых полгода пережила немало: глубоко прониклась болезнью отца, из-за чего сама нуждалась в психологической помощи, а потом и вовсе стала "заложницей" врачей и родных, которые насильно, якобы, удерживали ее в клинике.

Теперь же она возвращается к жизни и продолжает любимые спортивные тренировки.

Энергичным видеороликом Бритни Спирс поделилась традиционно в своем Instagram. На нем она примерила соблазнительные мини-шортики, коралловый топ и высокие белые носки в сочетании с красными кроссовками. Свои волосы для удобства артистка собрала в высокий хвост, а затем продемонстрировала еще лучший результат тренировок на видеокамеру.

"Готовимся к лету", – говорится в подписи к ролику. И хотя видео появилось в сети почти неделю назад, ей удалось собрать более 8 тысяч комментариев, а также почти 3 миллиона просмотров.

 
 
 
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Getting ready for summer

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Бритни Спирс опубликовала фото с любимым

Перед этим она опубликовала романтические фото со своим возлюбленным Сэмом Асгари, а еще раньше – тоже видео с тренировки, но бдительные пользователи заметили, что видео ранее уже было опубликовано самой певицей в прошлом году.

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Все по теме:

Бритни Спирс, Тренировка, Звезда, Певица, Знаменитость.
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