Жизнь продолжается: как готовится к лету Бритни Спирс после лечения

Новости шоу бизнеса: Американская поп-исполнительница за первых полгода пережила немало: глубоко прониклась болезнью отца, из-за чего сама нуждалась в психологической помощи, а потом и вовсе стала "заложницей" врачей и родных, которые насильно, якобы, удерживали ее в клинике.

Теперь же она возвращается к жизни и продолжает любимые спортивные тренировки.

Энергичным видеороликом Бритни Спирс поделилась традиционно в своем Instagram. На нем она примерила соблазнительные мини-шортики, коралловый топ и высокие белые носки в сочетании с красными кроссовками. Свои волосы для удобства артистка собрала в высокий хвост, а затем продемонстрировала еще лучший результат тренировок на видеокамеру.

"Готовимся к лету", – говорится в подписи к ролику. И хотя видео появилось в сети почти неделю назад, ей удалось собрать более 8 тысяч комментариев, а также почти 3 миллиона просмотров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Getting ready for summer Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 21 Май 2019 в 2:01 PDT

Перед этим она опубликовала романтические фото со своим возлюбленным Сэмом Асгари, а еще раньше – тоже видео с тренировки, но бдительные пользователи заметили, что видео ранее уже было опубликовано самой певицей в прошлом году.