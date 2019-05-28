Жизнь продолжается: как готовится к лету Бритни Спирс после лечения

Теперь же она возвращается к жизни и продолжает любимые спортивные тренировки.
Энергичным видеороликом Бритни Спирс поделилась традиционно в своем Instagram. На нем она примерила соблазнительные мини-шортики, коралловый топ и высокие белые носки в сочетании с красными кроссовками. Свои волосы для удобства артистка собрала в высокий хвост, а затем продемонстрировала еще лучший результат тренировок на видеокамеру.
"Готовимся к лету", – говорится в подписи к ролику. И хотя видео появилось в сети почти неделю назад, ей удалось собрать более 8 тысяч комментариев, а также почти 3 миллиона просмотров.
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Перед этим она опубликовала романтические фото со своим возлюбленным Сэмом Асгари, а еще раньше – тоже видео с тренировки, но бдительные пользователи заметили, что видео ранее уже было опубликовано самой певицей в прошлом году.