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Рита Ора примеряла наряд от украинского бренда

Рита Ора примеряла наряд от украинского бренда
22:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинские бренды все больше покоряют мировой шоу-бизнес. Так, к любителям отечественной одежды присоединилась популярная британская певица Рита Ора.

Во Франции отгремел Каннский кинофестиваль, во время которого Рита Ора попала в неприятный инцидент. Помощница певицы забыла на борту самолета чемодан с украшениями и мехом, общая стоимость которых составила 4 миллионов долларов.

Но кинособытие года завершилось, а артистка, забыв обо всех проблемах, вернулась к своему привычному ритму жизни. Рита Ора запланировала большое турне, в рамках которого выступила на Big weekend 2019. Выступление организовали представители радио BBC.

 
 
 
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RITA ORA IN NZ CUSTOM TOTAL LOOK @ritaora @natashazinkomagazin #ritaora #natashazinko

Допис, поширений Natasha Zinko (@natashazinko)

Не только феерическое шоу Риты Оры привлекло внимание СМИ, но и ее новый сценический костюм. Наряд состоял из розово-оранжевого боди, объемного пиджака в стиле девяностых, колготок в сетку и разноцветных сапог.

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Как оказалось, оригинальный и нетипичный наряд зажигательная британка приобрела из коллекции украинского дизайнера Наташи Зинько.

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