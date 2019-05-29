Скачать
Среда, 29.05.2019
Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
Министр инфраструктуры Омелян: Было большое желание уйти уже 22 апреля
Омелян: Было большое желание уйти уже 22 апреля
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат в Германии
Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат в Германии

Названы советы, помогающи отказаться от сладостей

Названы советы, помогающи отказаться от сладостей
03:02 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эти советы помогут быстрее сбросить лишний вес.

Преимущественная часть женщин сходит с ума, если под рукой не оказывается ничего сладкого. Причем, в список сладостей входят не только шоколад и конфеты, но и сдобная выпечка, пирожные, торты, мороженое и так далее.

Употребляя все это ежедневно, представительницы прекрасного пола рискуют обзавестись целлюлитом и жировыми складками на животе, а также вторым подбородком. Специалисты специально для тех, кого не радуют возможные перспективы ожирения, рассказали, как постепенно забыть о сладком и перестать есть все подряд, где содержится сахар.

Семь нехитрых способов забыть о сладком:

1.Мечта. Человеку всегда необходима цель, к которой он будет продвигаться шаг за шагом. Если он ни о чем не мечтает, то жизнь его будет прожита впустую. Хотите стать стройным и красивым? Примите решение начать с малого, например, отказаться от сладостей. Как только вам снова захочется съесть что-нибудь сладкое — вспоминайте о своей цели и тягу, как рукой, снимет.

2.Откажитесь от сахара в чае или кофе. Большинство людей не представляют как можно пить кофе или чай без сахара, но на самом деле это не только возможно, а еще и полезно. Первое время можно заменять сахар медом.

3.Поменяйте приоритеты. Многие любят молочные и белые виды шоколада, хотя, всем известно, что в них содержится очень много сахара и различных добавок, чего не скажешь о черном горьком шоколаде. Так почему бы не перейти именно на него? И для фигуры полезно, и как-никак он сладкий, а сахара в нем гораздо меньше.

4.Забудьте о графе в списке необходимых продуктов «что-то к чаю». Старайтесь не покупать сладости домой и на работу. Чай можно выпить и без чего-то вкусненького. Таким образом вы сэкономите неплохую сумму денег, да еще и останетесь здоровы, а ваш вес начнет таять.

5.Готовьте сладости самостоятельно. Некоторым людям не под силу остаться без десерта, поэтому выход один — приготовить его своими руками, контролируя количество добавленных ингредиентов, в том числе и сахара. Низкокалорийных сладостей и рецептов их приготовления в Сети невероятно много.

6.Фрукты вместо конфет и прочих вредных для фигуры продуктов. Глюкоза и фруктоза, содержащиеся в фруктах, не повлияют на ваш вес так, как любой десерт.

7.Научитесь себя контролировать. Подсчет калорий, приемов пищи, употребленного сахара и соли, количество пройденных километров — все это дисциплинирует человека и показывает ему, как на самом деле он питается и чем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сладкое, Диета, Советы, Сладости, Как отказаться от сладкого.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Львовский облсовет требует от Зеленского отказаться от русского языка
02 Данилюк о "дефолте": Государство должно защищать интересы граждан
03 СМИ: Няня, нанятая герцогиней Сассекской, уволилась спустя две недели
04 Зеленский обещает подать в ВР законопроект об ответственности за незаконное обогащение
05 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Названы советы, помогающи отказаться от сладостей
Названы советы, помогающи отказаться от сладостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь