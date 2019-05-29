Названы советы, помогающи отказаться от сладостей

Новости шоу бизнеса: Эти советы помогут быстрее сбросить лишний вес.

Преимущественная часть женщин сходит с ума, если под рукой не оказывается ничего сладкого. Причем, в список сладостей входят не только шоколад и конфеты, но и сдобная выпечка, пирожные, торты, мороженое и так далее.

Употребляя все это ежедневно, представительницы прекрасного пола рискуют обзавестись целлюлитом и жировыми складками на животе, а также вторым подбородком. Специалисты специально для тех, кого не радуют возможные перспективы ожирения, рассказали, как постепенно забыть о сладком и перестать есть все подряд, где содержится сахар.

Семь нехитрых способов забыть о сладком:

1.Мечта. Человеку всегда необходима цель, к которой он будет продвигаться шаг за шагом. Если он ни о чем не мечтает, то жизнь его будет прожита впустую. Хотите стать стройным и красивым? Примите решение начать с малого, например, отказаться от сладостей. Как только вам снова захочется съесть что-нибудь сладкое — вспоминайте о своей цели и тягу, как рукой, снимет.

2.Откажитесь от сахара в чае или кофе. Большинство людей не представляют как можно пить кофе или чай без сахара, но на самом деле это не только возможно, а еще и полезно. Первое время можно заменять сахар медом.

3.Поменяйте приоритеты. Многие любят молочные и белые виды шоколада, хотя, всем известно, что в них содержится очень много сахара и различных добавок, чего не скажешь о черном горьком шоколаде. Так почему бы не перейти именно на него? И для фигуры полезно, и как-никак он сладкий, а сахара в нем гораздо меньше.

4.Забудьте о графе в списке необходимых продуктов «что-то к чаю». Старайтесь не покупать сладости домой и на работу. Чай можно выпить и без чего-то вкусненького. Таким образом вы сэкономите неплохую сумму денег, да еще и останетесь здоровы, а ваш вес начнет таять.

5.Готовьте сладости самостоятельно. Некоторым людям не под силу остаться без десерта, поэтому выход один — приготовить его своими руками, контролируя количество добавленных ингредиентов, в том числе и сахара. Низкокалорийных сладостей и рецептов их приготовления в Сети невероятно много.

6.Фрукты вместо конфет и прочих вредных для фигуры продуктов. Глюкоза и фруктоза, содержащиеся в фруктах, не повлияют на ваш вес так, как любой десерт.

7.Научитесь себя контролировать. Подсчет калорий, приемов пищи, употребленного сахара и соли, количество пройденных километров — все это дисциплинирует человека и показывает ему, как на самом деле он питается и чем.