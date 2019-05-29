Судьбоносные совпадения в жизни популярного артиста MONATIKа

Новости шоу бизнеса: Киевская Аллея славы пополнилась новой звездой Дмитрия Монатика.

В эфирной программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", артист рассказал что этим событием связанные мистические события.

"Я помню, как по этой дороге каждый день ходил с работы. Я работал на "Кловской" и возвращался сюда на метро. А сейчас так случилось, что прямо на этой дороге моя звезда. Не знаю, но мне так сложно назвать это моей звездой", – рассказывает MONATIK.

Как сообщает артист, что для него эта звезда память о том, что все возможно, и нужно бежать не от проблем, а навстречу мечтам. Так же совпадением для Дмитрия стало то, что звезда Монатика расположена рядом со звездой человека, особенного для певца.

"С Ниной Митрофановной. Она – легенда украинской песни. И я в восторге от того, что мы с ней так рядом", – говорит Дмитрий.

Примерно год назад MONATIK и Нина Матвиенко шокировали фанов яркой фотосессией и лирической песней.

Но и на этом совпадения не заканчиваются, ведь звезду заложили рядом с местом, которое готовит для артиста самое сложное испытание в его карьере. Аллея звезд расположена в нескольких минутах от стадиона "Олимпийский", где 1 июня состоится масштабное шоу MONATIK.

Дмитрий чрезвычайно переживает: "Действительно переживаю за то, чтобы все сработало. И искренне надеюсь, что все получится".

Ранее журналистам стало известно о появлении на Аллее Славы в Голливуде новой звезды. Такой особой чести удостоилась актриса Эми Адамс. Стоит отметить, что звезда актрисы является уже 2598-й на Аллее Славы.