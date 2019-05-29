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Эффектные кадры: Потап и Настя Каменских продолжают умилять сеть фотографиями со свадьбы

Эффектные кадры: Потап и Настя Каменских продолжают умилять сеть фотографиями со свадьбы
12:07 Сегодня Телеграф По материалам: 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Знаменитая пара поженилась еще около недели назад, но до сих пор радуют сети очаровательными свадебными фото.

Звезда украинского шоу-бизнеса Потап, подорвал сеть о официальном бракосочетании с Настей Каменских 23 мая. Знаменитости отпраздновали пышную свадьбу в ресторане под Киевом.

Гости популярных артистов публиковали фотографии и видео с молодоженами под хештегом #BearAndDiamond, не сдерживая эмоций и радости за своих друзей. Сами же звезды-молодожены продолжают делится трогательными кадрами из шикарной свадьбы.

Потап опубликовал новый снимок на своей станице в Instagram, на котором Каменских уверенно шагает к алтарю, красиво улыбаясь. Также он показал трогательный момент, на котором они обмениваются кольцами. Стоит отметить, что Настя тоже публикует чудесные моменты с празднования свадьбы.

 
 
 
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Какая она у меня красивая @kamenskux #bearanddiamond #птп #nk

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских

 Напоминаем, что украинские артисты Настя Каменских и Потап отправились в теплые края после свадьбы. 23 мая 2019 года спустя 13 лет после начала совместной работы в рамках дуэта Потап и Настя Каменских на радость публике наконец-то вступили в законные отношения. Они поженились в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На свадьбе поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса.

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Киев, Свадьба, Потап и Настя Каменских, Молодожены, Настя Каменских, Потап, Свадебные фото, Белое платье, Эффектные фото, Звездные друзья.
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