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Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой
Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой
14:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Перед камерой она засветила белый купальник и потрясающую фигуру.

Бразильская модель Алессандра Амбросио после выхода из числа "ангелов" Victoria's Secret совсем не потеряла свою идеально стройную форму. Это звезда в очередной раз продемонстрировала, опубликовав серию снимков в купальниках.

Хотя Каннский кинофестиваль завершился еще 25 мая, однако в сети появляются все новые кадры. Звезды, которые были приглашены гостями события, продолжают делиться с поклонниками фотографиями, сделанными за красной дорожкой.

Так, 38-летняя модель Алессандра Амбросио не упустила возможность отдохнуть во Франции. В перерыве между светскими выходами и кинопремьерами зажигательная бразильянка понежилась у бассейна, где сделала горячие фото в стиле топовых глянцев. 

 
 
 
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That Friday Feelin’

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)  

 
 
 
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C'est la vie

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

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А вот на других снимках Алессандра Амбросио примерила обольстительный наряд на Лазурном берегу. Модель появилась в роскошном черном купальнике с накидкой и белой рубашке, надетой на голое тело. Сексапильная бразильянка выглядела очень соблазнительно, что отметили все пользователи сети.

Напомним, Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новый снимок в своем Instagram.

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Все по теме:

Лето, Модель, Знаменитости, Алессандра Амбросио, Стиль, Стройная фигура, Фото, Наряды, Фото в купальнике.
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