Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

Новости шоу бизнеса: Перед камерой она засветила белый купальник и потрясающую фигуру.

Бразильская модель Алессандра Амбросио после выхода из числа "ангелов" Victoria's Secret совсем не потеряла свою идеально стройную форму. Это звезда в очередной раз продемонстрировала, опубликовав серию снимков в купальниках.

Хотя Каннский кинофестиваль завершился еще 25 мая, однако в сети появляются все новые кадры. Звезды, которые были приглашены гостями события, продолжают делиться с поклонниками фотографиями, сделанными за красной дорожкой.

Так, 38-летняя модель Алессандра Амбросио не упустила возможность отдохнуть во Франции. В перерыве между светскими выходами и кинопремьерами зажигательная бразильянка понежилась у бассейна, где сделала горячие фото в стиле топовых глянцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram That Friday Feelin’ Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 24 Май 2019 в 11:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram C'est la vie Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 21 Май 2019 в 12:11 PDT

А вот на других снимках Алессандра Амбросио примерила обольстительный наряд на Лазурном берегу. Модель появилась в роскошном черном купальнике с накидкой и белой рубашке, надетой на голое тело. Сексапильная бразильянка выглядела очень соблазнительно, что отметили все пользователи сети.

Напомним, Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новый снимок в своем Instagram.