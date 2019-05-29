Эшли Грэм опубликовала соблазнительный снимок в ярком купальнике

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская модель, которая является одной из самых популярных в категории plus-size опубликовала откровенное фото в купальном костюме.

31-летняя Эшли Грэм привлекательно демонстрирует свои формы, соблазнительно позируя перед камерой.

На днях Эшли Грэм опубликовала видеоролик, в котором снялась вместе со своей сестрой Эбигейл. Девушки с пышными формами представляли новую коллекцию купальников от бренда Swimsuits For All.

Однако знаменитая модель не перестает делиться соблазнительными снимками в других купальных костюмах из невероятных локаций. Так, новые фото Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hope you all enjoyed the long weekend! I’m feeling grateful to have been at home surrounded by friends and family and in beautiful weather for the first weekend of summer! new @swimsuitsforall collection link in my bio! Публикация от (@ashleygraham) 28 Май 2019 в 7:10 PDT

На снимке она предстала в бирюзовом пляжном наряде, стоя в голубовато-прозрачной воде рядом со скалами. Эшли широко улыбалась на камеру, позируя в купальнике от бренда, с которым сотрудничает.

Стоит отметить, что официальная страница марки также пополнилась соблазнительными фото пышнотелой Эшли Грэм в откровенных и обольстительных пляжных костюмах.