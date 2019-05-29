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Эшли Грэм опубликовала соблазнительный снимок в ярком купальнике

Эшли Грэм опубликовала соблазнительный снимок в ярком купальнике
18:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская модель, которая является одной из самых популярных в категории plus-size опубликовала откровенное фото в купальном костюме.

31-летняя Эшли Грэм привлекательно демонстрирует свои формы, соблазнительно позируя перед камерой.

На днях Эшли Грэм опубликовала видеоролик, в котором снялась вместе со своей сестрой Эбигейл. Девушки с пышными формами представляли новую коллекцию купальников от бренда Swimsuits For All.

Однако знаменитая модель не перестает делиться соблазнительными снимками в других купальных костюмах из невероятных локаций. Так, новые фото Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке она предстала в бирюзовом пляжном наряде, стоя в голубовато-прозрачной воде рядом со скалами. Эшли широко улыбалась на камеру, позируя в купальнике от бренда, с которым сотрудничает.

Plus-size модель Эшли Грэм разработала коллекцию купальников

Стоит отметить, что официальная страница марки также пополнилась соблазнительными фото пышнотелой Эшли Грэм в откровенных и обольстительных пляжных костюмах.

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Модель, Снимок, Plus Size, Купальник, Эшли Грэм, Модель plus size.
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