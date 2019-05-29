Эшли Грэм опубликовала соблазнительный снимок в ярком купальнике

31-летняя Эшли Грэм привлекательно демонстрирует свои формы, соблазнительно позируя перед камерой.
На днях Эшли Грэм опубликовала видеоролик, в котором снялась вместе со своей сестрой Эбигейл. Девушки с пышными формами представляли новую коллекцию купальников от бренда Swimsuits For All.
Однако знаменитая модель не перестает делиться соблазнительными снимками в других купальных костюмах из невероятных локаций. Так, новые фото Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке она предстала в бирюзовом пляжном наряде, стоя в голубовато-прозрачной воде рядом со скалами. Эшли широко улыбалась на камеру, позируя в купальнике от бренда, с которым сотрудничает.
Стоит отметить, что официальная страница марки также пополнилась соблазнительными фото пышнотелой Эшли Грэм в откровенных и обольстительных пляжных костюмах.