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Джастин Бибер и Хейли Болдуин перенесли дату свадьбы из-за певца

Джастин Бибер и Хейли Болдуин перенесли дату свадьбы из-за певца
20:33 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Канадский певец Джастин Бибер и американская модель Хейли Болдуин официально поженились еще в прошлом году, но пышную свадьбу звездные супруги не отгуляли до сих пор.

Близкий к влюбленным источник сообщает, что виной тому - психическое здоровье 25-летнего артиста. Инсайдер рассказал, что знаменитости хотят устроить красивую церемонию, но только тогда, когда они полностью будут к этому готовы.

Сейчас Джастин борется с затяжной депрессией, и молодая жена пытается поддержать его абсолютно во всем. "Хейли продолжает поддерживать его. У них все равно будет свадьба. Сейчас для них самое важное, чтобы Джастин был психически здоров", – заявил аноним.

Инсайдер добавил, что Бибер чувствует себя намного лучше. Певец отвлекается от проблем с помощью музыки. Он занят созданием нового альбома после того, как над его психическим состоянием поработали врачи. "Кажется, лечение очень помогло ему. Это изменило его мышление. Он живет одним днем и пытается сосредоточить все свои силы на нем. Когда он начинает думать о будущем, то испытывает сильный стресс и давление", – добавил инсайдер.

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По словам источника, именно из-за Хейли певец обратился за помощью врачей, ведь он хочет быть лучшим мужем для нее. "Одно дело – иметь свои проблемы, когда ты один, но когда ты женат, на карту поставлено счастье двух людей. Он работает над собой, чтобы стать для нее хорошим партнером", – подытожил аноним.

Напомним, что и сама Болдуин признавалась, что супружеская жизнь - это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. 22-летней девушке пришлось избавиться от многих привычек и страхов, чтобы сохранить семью.

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Свадьба, Модель, Джастин Бибер, Знаменитости, Певец, Хейли Болдуин, Хейли Бибер.
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