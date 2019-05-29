Скачать
Среда, 29.05.2019
Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
Гройсман поручил расследовать аварию на "Лисовой"
Гройсман поручил расследовать аварию на "Лисовой"
Челси 0:0 Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)
Челси 0:0 Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)
Крещение Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора: когда и где состоится
Крещение Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора: когда и где состоится

Стильный выход королевы Летиции: твидовая жилетка и модные кюлоты

Стильный выход королевы Летиции: твидовая жилетка и модные кюлоты
21:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 46-летняя королева Испании и ее муж Филипп VI осуществили официальный выход в один из университетов Мадрида.

Для появления перед фанатами Ее Величество Летиция надела акцентный наряд от масс-маркета испанского бренда.

Королевская чета стала почетными гостями благотворительного мероприятия, которое проходило в одном из университетов Мадрида. Летиция и Филипп VI подарили 120 студентам стипендии, с помощью которых они смогут получить образование в престижных учебных заведениях.

На официальное мероприятие королева Летиция надела стильный наряд. Она точно смогла очаровать студенток-модниц своим внешним видом. Она выбрала трендовые кюлоты пудрового оттенка и удлиненную жилетку из твидовой ткани.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Love this combo of tweed long vest & wide-legged trousers in neutral blush tones from Queen Letizia. #stclformal

Публикация от Elegance & Classic (@styled_classy)

Свекор королевы Летиции отказался участвовать в королевских выходах

Что интересно, "верх" ее образа был от испанского бренда Zara, который относят к масс-маркету. 46-летняя королева довершила образ светлыми лодочками с открытой пяткой от Steven Madden и белым клатчем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Королева, Летиция, Королева Испании, Королева Летиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
02 Оригинальные поздравления с днем рождения 29 мая в прозе
03 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
04 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
05 "Попа как у Ким": Настя Каменских снова оголила ягодицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Нефьодов: Бюллетени не печатаются по тендеру
Нефьодов: Бюллетени не печатаются по тендеру
Саакашвили прибыл в Украину
Саакашвили прибыл в Украину
Бриджит Макрон прогулялась на велосипеде по французскому городку
Бриджит Макрон прогулялась на велосипеде по французскому городку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь