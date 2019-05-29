Стильный выход королевы Летиции: твидовая жилетка и модные кюлоты

Новости шоу бизнеса: 46-летняя королева Испании и ее муж Филипп VI осуществили официальный выход в один из университетов Мадрида.

Для появления перед фанатами Ее Величество Летиция надела акцентный наряд от масс-маркета испанского бренда.

Королевская чета стала почетными гостями благотворительного мероприятия, которое проходило в одном из университетов Мадрида. Летиция и Филипп VI подарили 120 студентам стипендии, с помощью которых они смогут получить образование в престижных учебных заведениях.

На официальное мероприятие королева Летиция надела стильный наряд. Она точно смогла очаровать студенток-модниц своим внешним видом. Она выбрала трендовые кюлоты пудрового оттенка и удлиненную жилетку из твидовой ткани.

Что интересно, "верх" ее образа был от испанского бренда Zara, который относят к масс-маркету. 46-летняя королева довершила образ светлыми лодочками с открытой пяткой от Steven Madden и белым клатчем.