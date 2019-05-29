Крещение Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора: когда и где состоится

Новости шоу бизнеса: Недавно герцоги Сассекские впервые стали родителями.

Пока Меган Маркл не совершает официальных выходов, наслаждаясь проведенным временем с сыном, принц Гарри вынужден исполнять королевские обязанности. Однако поклонники не могут дождаться еще одного знаменательного события в их жизни – крещение новорожденного Арчи Гаррисона, которое может состояться в ближайшее время.

Меган Маркл родила сына утром 6 мая. Кенсингтонский дворец сразу же сообщил об этом всему миру, а через несколько дней герцоги Сассекские вместе с малышом впервые вышли к журналистам. С тех пор новоиспеченная мамочка ни разу не попадала в объективы папарацци, чего с нетерпением ждут ее фанаты. Однако, как сообщает издание Express, новый выход Меган Маркл и принца Гарри может случиться уже скоро. И причина для этого довольно весомая – крещение Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора.

Согласно королевским традициям крестины новорожденных происходят на третий месяц после появления на свет. Так, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма были крещены именно в тот период. Принц Джордж родился 22 июля 2013 года и был крещен 23 октября 2013 года. Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года, крестилась 5 июля 2015 года, а младший сын герцогов Кембриджских родился 23 апреля и был крещен 9 июля.

Поклонники начинают подозревать, что торжество по случаю крещения малыша принца Гарри и Меган Маркл состоится в пределах 6 июля – 6 августа 2019 года, однако появились догадки, что это произойдет значительно быстрее.

Причиной этому может стать отпуск Елизаветы II, который начинается в начале лета. Обычно, 93-летняя королева отправляется в замок Балморал, в Шотландии, и проводит там большую часть лета. Скорее всего, Ее Величество поедет во дворец после официального празднования дня рождения, который обычно отмечают в начале июня. Поэтому крестины могут состояться еще до того, как монарх отправится на отдых.

Также королевский эксперт Роберт Фитзуилльям дал комментарий одному из британских изданий, в котором отметил, что королевские супруги сами вправе выбирать, когда крестить детей. Однако обычно это происходит через два или три месяца после рождения. Также мужчина добавил, что, скорее всего, принц Гарри и Меган Маркл будут крестить сына в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Ведь именно там был крещен Гарри и там они женились.