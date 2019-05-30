Женатые Потап и Настя Каменских показали, как проводят медовый месяц

Новости шоу бизнеса: Вчера, 29 мая, в своем Instagram Потап опубликовал новый снимок со своей новоиспеченной женой.

Украинские звезды Настя Каменских и Потап отправились в свадебное путешествие в теплые края.

23 мая 2019 года спустя 13 лет после начала совместной работы в рамках дуэта Потап и Настя Каменских на радость публике наконец-то вступили в законные отношения. Они поженились в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На свадьбе поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. Прессе вход был запрещен, а через день после свадьбы молодожены отправились в путешествие. Как сообщила в своем Instagram жена солиста группы Время и Стекло Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя, полетели на отдых Потап и Настя на самолете, который новоиспеченный супруг Каменских подарил ей.

На фото Потап с Настей Каменских запечатлен в каком-то местном парке на лужайке между деревьев. В руках у обоих супругов большие бокалы с, по всей видимости, белым вино. Оба одеты в белое и выглядят очень счастливыми. К слову, фото в той же локации появилось и в Instagram у Каменских.

В подписи к снимку Потап рассказал, как проходит медовый месяц.

"В голове и сердце только радость и счастье и любовь, пытаюсь работать, но совершенно не получается — не хочу, живу, смеюсь, люблю Настю", — написал Потап.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Глядя на ваши фото, радуюсь как за родных людей, хочется вас заобнимать обоих на радостях", "Счастливых выдают глаза", "Нельзя быть такими идеальными", "Наслаждайтесь! Мгновенье, ты прекрасно!".