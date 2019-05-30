Королева Иордании потрясла новым нарядом в детском музее Иордан

Так, королева Иордании Рания показала в социальных сетях, как она провела ифтар (вечерний прием пищи во время Рамадана) с сиротами в четверг, 29 мая.
Об этом иорданская королева сообщила на своей странице в Instagram и показала короткие ролики в Stories, как она провела ифтар.
"Их Величества король Абдалла II и королева Рания Аль Абдулла принимают ифтар для группы сирот из всех областей, в детском музее Иордан", – говорится в подписи к фото.
Компанию женщине составил ее муж, король Иордании Абдалла II. Для публичного выхода Рания, которая является очень популярной в стране, потрясла выбором яркого платья.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Queen Rania host an iftar for a group of orphans from across the governorates, at the Children’s Museum #loveJo #raniaofjordan #ootd #fashion #jordan #royalfamily #style #queenofjordan #kingofjordan #queenraniastyle #kinghussein #princehussein #ramadan #independenceday #princehusseinbinabdullah #crownprincehussein #_royals_news #iftar #princessimanbintabdullah #princesssalma #princehashem #love_jordan #queen_of_jordan #kingabdullah #kingabdullahofjordan #queenrania #jordanianroyalfamily #queenraniafashion
Так, на иорданской королеве – длинное голубое платье в традиционном стиле, украшенное золотым воротником и поясом. Дополнили образ туфли в тон на устойчивых каблуках.