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Королева Иордании потрясла новым нарядом в детском музее Иордан

Королева Иордании потрясла новым нарядом в детском музее Иордан
11:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

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Так, королева Иордании Рания показала в социальных сетях, как она провела ифтар (вечерний прием пищи во время Рамадана) с сиротами в четверг, 29 мая.

Об этом иорданская королева сообщила на своей странице в Instagram и показала короткие ролики в Stories, как она провела ифтар.

"Их Величества король Абдалла II и королева Рания Аль Абдулла принимают ифтар для группы сирот из всех областей, в детском музее Иордан", – говорится в подписи к фото.

 
 
 
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#Repost @rhcjo Their Majesties King Abdullah II and Queen Rania Al Abdullah host an iftar for a group of orphans from across the governorates, at the Children’s Museum #Jordan

Публикация от Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

Компанию женщине составил ее муж, король Иордании Абдалла II. Для публичного выхода Рания, которая является очень популярной в стране, потрясла выбором яркого платья.

Стильный look королевы Иордании: национальные вышиванки 

Так, на иорданской королеве – длинное голубое платье в традиционном стиле, украшенное золотым воротником и поясом. Дополнили образ туфли в тон на устойчивых каблуках.

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Стиль, Образ, Королева, Королева Рания, Королева Иордании.
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