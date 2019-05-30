Архивные фото знаменитостей на выпускном (Фото)

Большинство знаменитостей обрели всемирную славу уже после окончания школы и института, поэтому их школьные и студенческие годы прошли мимо внимания широкой публики. Вот, например, какими были узнаваемые актеры и музыканты на своих выпускных фотографиях.