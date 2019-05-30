Оля Фреймут показала архивное фото с коляской

Новости шоу бизнеса: На фото телеведущая запечатлена с коляской серого цвета на прогулке в каком-то парке.

Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут — мама троих детей: 13-летней Златы, трехлетнего Валерия и двухлетней Евдокии. Телезвезда часто делится с поклонниками новыми фото из своей обычной жизни и публикует фото с детьми. Также в своем микроблоге Оля дает советы, рассказывает о профессиональных моментах и делится снимками с путешествий.

Сегодня, в Instagram-аккаунте Freimut News появился снимок Оли Фреймут. По всей видимости фото архивное. Автор публикации под снимком написал цитату популярной телезвезды, касательно воспитания детей.

"Будьте колом безпеки для своєї дитини. Нехай усі довкола критикують ваше дитя — ви ж обійміть та пробачте", — написано в публикации.

Подписчики аккаунта принялись обсуждать новый пост: "Круто сказано!", "Так и никак иначе", "Завжди подобалася, ти щира і посмішка в тебе приємна", "Золотые слова!", "Олечка, это точно, если бы так еще кто-то думал, а не советы давал", "Класс".

Напомним, популярная ведущая очаровала своих фолловеров в соцсетях нежным и домашним кадром, который за первые часы после публикации набрал около 20 тыс. лайков.