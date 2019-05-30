Бывший муж Хлои Кардашьян выпустил автобиографию, в которой рассказывает о своих похождениях

Новости шоу бизнеса: В книге Ламар вспомнил историю, как он изменял жене в номере отеля с несколькими девушками, а Хлои приехала и застала его среди обнаженных женщин.

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашян, которой не везет с мужчинами, разошлась в 2015 году со своим первым мужем, баскетболистом Ламаром Одом из-за измены и алкоголизм мужа. На днях мужчина выпустил свою автобиографию "Из тьмы к свету" (Darkness to Light), в которой заявил, что постоянно "развлекался" с другими женщинами во время брака с Кардашян.

Тогда Кардашян избила одну из стриптизерш, в объятиях которой развлекался ее изменчивый и похотливий муж. "Она открыла дверь и набросилась на первую попавшуюся девушку", - рассказал Одом.

Кроме того, баскетболист на шоу Дженни Маккарти сказал, что изменял Хлои Кардашян постоянно и даже не может посчитать, сколько раз это было.

"Я столько раз нарушал свои клятвы Хлои, что просто не могу вспомнить все случаи. Не знаю, почему Хлои оставалась со мной", - добавил баскетболист.

Поражает то, что после упоминаний баскетболиста об избиении стриптизерши Хлои написала ему ласковое сообщение. "Она сказала, что даже не думала, что я помню эту историю в отеле", - сказал Ламар Одом.

Добавим, Хлои воспитывает ребенка, девочку Тру, которую родила преждевременно от экс-бойфренда Тристана Томпсона, когда узнала о его измене. Первый раз Кардашян простила неверного парня. Однако 16 февраля Томпсон отправился в ночной клуб в Лос-Анджелесе, где провел ночь с лучшей подругой Кайли Дженнер, Джордин Вудс. После этого Хлои решила не прощать второй раз неверность и разорвать отношения с Томсоном.