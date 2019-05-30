Блестящее платье Сары Джессики Паркер на пресс-показе в Лондоне

Новости шоу бизнеса: За каждым выходом Сары Джессики Паркер постоянно следят папарацци и мировые модницы.

Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер всегда будет ассоциироваться поклонникам именно с образом Кэрри Брэдшоу - стильная, смелая.

Знаменитость посетила пресс-показ бродвейской пьесы The Starry Messenger в театре Wyndham's (Лондон). Что интересно, в спектакле играет муж Сары Джессики Паркер Мэттью Бродерик.

Поэтому звезда пришла поддержать своего любимого, развеяв слухи журналистов о сложности в отношениях. Супруги выглядели счастливыми и открыто целовались перед камерами фотографов.

Для публичного выхода на премьеру звезда "Секса в большом городе" примерила блестящее плиссированнее платье с глубоким декольте от J. Mendel. Завершили образ актрисы туфли-лодочки на высоком каблуке собственного бренда SJP, колье и сумка с питоновим принтом.