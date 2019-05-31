Мисс Украина 2019: как выглядят первые 10 претенденток на корону

Новости шоу бизнеса: На сайте конкурса красоты "Мисс Украина" появились имена и фото первых 10 претенденток на титул этого года.

Всего за титул самой красивой в Украине будут соревноваться 50 претенденток из разных городов страны. Полный список претенденток будет доступен уже 25 июня.

"1 августа 2019 года Национальный комитет "Мисс Украина" объявит 25 участниц, выбранных из всех претенденток, которыми станут самые достойные и харизматичные красавицы", – сказано в сообщении.

Также, директор конкурса Виктория Киосе поделилась секретиком о том, что планах организаторов сделать публичную презентацию этой самой 50-ки лучших.

"Могу сказать, что такого формата презентации 50-ки финалисток Украина еще не видела. Но мы хотим, чтобы на всех этапах конкурса была максимальная честность и прозрачность отборочного процесса", - отметила она.

В рамках подготовки к конкурсу "Мисс Украина 2019" девушки в течение трех месяцев будут принимать участие в различных культурных, социальных и спортивных мероприятиях, во время которых максимально смогут проявить себя, свои качества, а также презентовать свои благотворительные проекты.

Первые 10 претенденток на звание Мисс-Украина-2019:

Валерия Напалкова – (Киевская область). Возраст: 20. Рост: 171. Студентка юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спасибо всем огромное за теплые слова Публикация от Valeria N (@vaaleeriian) 12 Окт 2018 в 10:10 PDT

София Гирич – (Запорожская область). Возраст: 20. Рост: 174. Поступила на факультет Международные отношения.

Елизавета Василенко – (Днепропетровская область). Возраст: 20. Рост: 170. Занимается творчеством: режиссурой и актерством (актриса сериала "Школа").

Анастасия Никитюк – (Киевская область). Возраст: 20. Рост: 171. Студентка третьего курса Киевского Национального Лингвистического Университета.

Мария Ломага – (Харьковская область). Возраст: 22. Рост: 170. Работает в агентстве Model agent group. Учится в Университете Внутренних дел в Харькове.

Диана Шабас – (Волынская область). Возраст: 20. Рост: 179. Учится в КУК, занималась 11 лет спортивно-бальными танцами, 6 лет художественным искусством.

Кристина Гордиенко – (Киевская область). Возраст: 18. Рост: 170. Студентка Киевского Института музыки Глиера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA GORDIENKO (@kris_tina.gordienko) 16 Май 2019 в 6:34 PDT

Елена-Эвелина Фирут – (Львовская область). Возраст: 19. Рост: 172. Учится в университете им. Ивана Франко на юридическом факультете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena - Evelina (@elenafirut) 26 Май 2019 в 9:33 PDT

Полина Федина – (Днепропетровская область). Возраст: 23. Рост: 176. Закончила университет экономики и права им. Альфреда Нобеля, специальность – переводчик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram just in its non natural habitat Публикация от (@polina__fedina) 1 Мар 2019 в 12:53 PST

Яна Иванова – (Днепропетровская область). Возраст: 20 Рост: 175. Учится в Люблине (Польша), изучает туризм и ресторанный бизнес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Photo by @cymermanphoto Публикация от Yana Ivanova (@yana_ivanovaa) 28 Фев 2019 в 9:12 PST

Три девушки, одержавшие победу в финале конкурсе "Мисс Украина 2019", отправятся представлять нашу страну на всемирно известных международных конкурсах Miss World, Miss Earth и Miss International!