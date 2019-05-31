Мисс Украина 2019: как выглядят первые 10 претенденток на корону

Всего за титул самой красивой в Украине будут соревноваться 50 претенденток из разных городов страны. Полный список претенденток будет доступен уже 25 июня.
"1 августа 2019 года Национальный комитет "Мисс Украина" объявит 25 участниц, выбранных из всех претенденток, которыми станут самые достойные и харизматичные красавицы", – сказано в сообщении.
Также, директор конкурса Виктория Киосе поделилась секретиком о том, что планах организаторов сделать публичную презентацию этой самой 50-ки лучших.
"Могу сказать, что такого формата презентации 50-ки финалисток Украина еще не видела. Но мы хотим, чтобы на всех этапах конкурса была максимальная честность и прозрачность отборочного процесса", - отметила она.
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Наступил долгожданный день . Сегодня мы объявляем первую 10 претенденток на участие в финале конкурса «Мисс Украина 2019». А пока кастинг не окончен, остался последний шанс заполнить анкету на сайте missukraine.ua и стать следующей обладательницей главной короны страны! 1. Елизавета Василенко 2. София Гирич 3. Елена-Эвелина Фирут 4. Полина Федина 5. Анастасия Никитюк 6. Яна Иванова 7. Мария Ломага 8. Диана Шабас 9. Кристина Гордиенко 10. Валерия Напалкова
В рамках подготовки к конкурсу "Мисс Украина 2019" девушки в течение трех месяцев будут принимать участие в различных культурных, социальных и спортивных мероприятиях, во время которых максимально смогут проявить себя, свои качества, а также презентовать свои благотворительные проекты.
Первые 10 претенденток на звание Мисс-Украина-2019:
Валерия Напалкова – (Киевская область). Возраст: 20. Рост: 171. Студентка юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченка.
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София Гирич – (Запорожская область). Возраст: 20. Рост: 174. Поступила на факультет Международные отношения.
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be fearless in the pursuit of what sets your soul on fire #nevergiveup Ph by @xrsnkx For @kosiukooficial
Елизавета Василенко – (Днепропетровская область). Возраст: 20. Рост: 170. Занимается творчеством: режиссурой и актерством (актриса сериала "Школа").
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Если ты хочешь иметь то, что никогда не имел, тебе придётся делать то, что ты никогда не делал
Анастасия Никитюк – (Киевская область). Возраст: 20. Рост: 171. Студентка третьего курса Киевского Национального Лингвистического Университета.
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Мария Ломага – (Харьковская область). Возраст: 22. Рост: 170. Работает в агентстве Model agent group. Учится в Университете Внутренних дел в Харькове.
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Боженька, верни меня во времена, когда люди знакомились под сенью цветущих каштанов.
Диана Шабас – (Волынская область). Возраст: 20. Рост: 179. Учится в КУК, занималась 11 лет спортивно-бальными танцами, 6 лет художественным искусством.
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А за кого голосуєте ВИ . Так як я за кордоном постійно, тому і цього року віддати свій голос за кандидата у Президенти у мене не вийшло. Але цікаво, кого бачите на цій посаді ВИ? Пишіть нижче,якщо хочете побачити скільки ж думок співпадає #diblondie_work #blondie #prezident #ukraine #debat #lifestyle #lifehacks #naturebeauty #blogger #instagirls
Кристина Гордиенко – (Киевская область). Возраст: 18. Рост: 170. Студентка Киевского Института музыки Глиера.
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Елена-Эвелина Фирут – (Львовская область). Возраст: 19. Рост: 172. Учится в университете им. Ивана Франко на юридическом факультете.
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Полина Федина – (Днепропетровская область). Возраст: 23. Рост: 176. Закончила университет экономики и права им. Альфреда Нобеля, специальность – переводчик.
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Яна Иванова – (Днепропетровская область). Возраст: 20 Рост: 175. Учится в Люблине (Польша), изучает туризм и ресторанный бизнес.
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Три девушки, одержавшие победу в финале конкурсе "Мисс Украина 2019", отправятся представлять нашу страну на всемирно известных международных конкурсах Miss World, Miss Earth и Miss International!