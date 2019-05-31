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Cтудия "Квартал 95" готовит номер про Зеленского

Cтудия "Квартал 95" готовит номер про Зеленского
15:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: www.epa.eu

Новости шоу бизнеса: Совладелец студии "Квартал 95" рассказал о том, как они планируют шутить над новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

"95 Квартала" будет трудно шутить над своим бывшим лидером, а теперь президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что он "не слишком смешной". Однако, юмористы уже готовят пародию на главу государства. Однако, она скорее всего не будет традиционным высмеивание "Квартала" конкретного политика, а наоборот – его среды.

Совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир, который является братом первого помощника президента Сергея Шефира, в интервью Detector Media, рассказал, что пародировать Зеленского будет чрезвычайно трудно.

"Вова не смешной. Он не говорит глупостей. Он смешной только на сцене, когда кого-то пародирует. А так он не будет, как Кличко, говорить разную ерунду или, как Ляшко со своим андеграундом. Но пародию на Володю мы уже придумали. Кто будет его пародировать – не скажу. Скорее всего, он будет неким нормальным человеком, который попал в дурдом и всему удивляется. Такая у нас концепция", – сказал Шефир.

По его словам, "Квартал" уже знает как пародировать президента внешне, но еще не до конца понимает, как его вставить в юмористические шоу-программы.

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Однако, Шефир добавил, что коллеги не упустят возможности подшутить над Зеленским, если он скажет какую-то чушь.

"Пусть только попробует. Но он не скажет, он умный парень. Поймите, он у нас лучший автор. Я сам автор, и я хороший автор. Но Володя – это один из тех авторов, кто лучше меня. У него выше полет. Поэтому будем смотреть", – добавил он.

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Шоу, Квартал-95, Владимир Зеленский, Студия Квартал-95, Борис Шефир.
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