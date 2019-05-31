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Любовь никак не пройдет: Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык на церемонии Miss Blonde Ukraine

Любовь никак не пройдет: Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык на церемонии Miss Blonde Ukraine
19:07 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская поп-певица Ирина Билык получила внезапное предложение руки и сердца от своего бывшего мужа, шоумена Димы Коляденко. На этот шаг танцор решился в ходе

На этот шаг танцор решился в ходе юбилейной церемонии Miss Blonde Ukraine, где экс-супруги оба были ведущими.

На фан-странице Билык в Instagram появилось короткое видео, на котором запечатлен момент признания. 47-летний Коляденко встал на одно колено и, протянув исполнительнице кольцо, предложил ей вновь выйти за него замуж.

Замужнюю на текущий момент артистку он также попросил не торопиться с отказом.Коляденко вдруг признался бывшей жене, что все также ее любит и скучает. Когда же он преподнес ей эксклюзивное кольцо ручной работы и прозвучала фраза "Ир, выходи за меня", исполнительница растерялась.

"Это так неожиданно… я замужем… мне надо подумать", - ответила 49-летняя Билык.

Исполнительница попыталась перевести ситуацию в шутку, но Коляденко был настроен серьезно. В итоге кольцо артистка приняла, однако утвердительный ответ так и не прозвучал. В ответ на это Коляденко признался, что мечтает о третьем ребенке, девочке, которая будет похожа на Билык.

Поклонники исполнительницы также в растерянности. Некоторые считают ситуацию эпизодом программы вечернего шоу, другие уверены, что у Коляденко действительно остались чувства к бывшей супруге.

День блондинок: украинские телеведущие рассказали, легко ли быть блондинкой

На сегодняшний день Ирина Билык действительно замужем за продюсером Асланом Ахмадовым. Более того, пара воспитывает сына Табриза. Однако в своих интервью исполнительница неоднократно признавалась, что что с мужем проводит очень мало времени, так как оба они в постоянных разъездах. К тому же Ахмадов живет в Москве.

А вот с Дмитрием Коляденко исполнительница не только поддерживает отношения, но и часто появляется на различных мероприятиях. При этом на вопросы журналистов и фанатов о личной жизни артистка отвечает, что они с шоуменом они лишь близкие друзья.

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Знаменитости, Звезды, Дима Коляденко, Телеведущий, Ирина Билык, Украинские звезды, Тевица.
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