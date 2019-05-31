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Просто и со вкусом: королева Летиция посетила официальное мероприятие

Просто и со вкусом: королева Летиция посетила официальное мероприятие
21:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская неоднократно появлялась на публике в роскошных платьях и пальто от бренда Carolina Herrera.

46-летняя испанская королева не знает слова "отдых". Несколько дней подряд Летиция осуществляет немало официальных выходов, для каждого из которого подбирает стильный образ, комбинируя различные бренды. Во время последнего появления Ее Величество сделала акцент на наряде от любимого бренда Меган Макрл.

Со временем немало знатных персон позаимствовали у нее любовь к марке. К примеру, королева Летиция все чаще появляется в нарядах от Carolina Herrera и в пятницу, 31 мая, она снова соединила свой образ с этим брендом.

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Комбинируя марки от дизайнеров разных стран королеве Летиции удалось совместить все в совершенный классический образ, подчеркнув свою элегантность. Она надела белую шифоновую блузу с коротким рукавом от Carolina Herrera, которую красиво заправила в юбку-карандаш из трендового денима. Образ дополнили голубые босоножки, сумка от итальянского бренда Furla и бриллиантовые серьги неординарной формы.

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Стильный образ, Королева Летиция, Carolina Herrera.
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