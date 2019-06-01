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Суббота, 01.06.2019

"Свадьба века": Вова Остапчук поделился новым позитивным роликом (Видео)

Владимир Остапчук известен своими пародиями и шуточными видео. Вчера на YouTube-канале украинского телеведущего появился новый ролик "Свадьба Потапа и Насти: 10 лайфхаков Остапчука, как стать ее ведущим". Новый ролик – полный свод советов для тех, кто желает построить карьеру ведущего и провести свадьбу века. В юмористическом ролике все, казалось бы, полезные советы приводят к противоположному результату, но Владимир не отчаивается и находит все новые и новые способы привлечь внимание звезды.  "Ну, ты самый лучший ведущий в этой стране", "4 минуты не потраченные зря", "Это лучше всякой пародии", "Молодец, круто придумал!!!", "Я думаю, они очень пожалели что не взяли тебя ведущим!!!", - пишут поклонники телеведущего в комментариях.
Фото: Instagram
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