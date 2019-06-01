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Украинский артист желает светлого будущего выпускникам

Украинский артист желает светлого будущего выпускникам
18:08 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Олег Винник вспоминает свои школьные годы.

Украинский певец Олег Винник имеет многомиллионную армию поклонниц и собирает стадионы по всей Украине. В прошлом году артисту удалось установить рекорд, дважды подряд собрав аншлаги в столичном Дворце спорта. Армия его поклонниц насчитывает миллионы женщин по всей Украине, а билеты на концерты распродаются за считанные дни.

В своем новом видео покоритель женских сердец поздравил выпускников с их праздником и рассказал о том, что цветы напоминают ему о школьных годах, потому что именно они были символом этого светлого праздника.

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Кроме того, певец поблагодарил жителей Закарпатья за теплый прием и классные эмоции на концерте. Подписчики не оставили Олега без ответа и выразили искреннее восхищение талантом кумира.

 
 
 
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Вітання із Закарпаття! Школярів з останнім дзвоником! Світлого майбутнього випускникам

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Напомним, что на Черкащине, в селе Червоный кут выступил популярный на всю Украину и за ее пределами певец и композитор - Олег Винник. Свой музыкальный гастрольный тур по Европе, который начался 11 мая в Вильнюсе, певец ненадолго прервал ради того, что бы исполнить желание родной матери Винника.

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Видео, Выпускной, Украинский певец, Олег Винник, Поздравление артиста.
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