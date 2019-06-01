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"Ярлыки вредят всем": голливудская актриса рассказала, как относится к гендерным стереотипам

"Ярлыки вредят всем": голливудская актриса рассказала, как относится к гендерным стереотипам
19:05 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Мэрил Стрип высказалась на тему равноправия и неправильного отношения к мужчинам.

Оскароносная актриса вступилась за мужчин, которые в этом мире тоже получают не всегда много приятных подарков от жизни. Напомним, что вопрос равноправия в Голливуде выступает главной причиной многих разногласий между известными людьми.

Мэрил Стрип, которая всего год назад запустила свою кампанию по внедрению правильного отношения к равноправию, занимает нейтральную сторону и не выступает против мужчин, называя их "ранимыми".

В одном с интервью издания The Guardian Мэрил Стрип уточнила, что несмотря на проблему случаев сексуальных домогательств и дискриминации как в шоу-бизнесе, так и в жизни людей, занимающихся в других сферах деятельности, актриса призывает к гуманности и по отношению к противоположному полу.

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"Иногда мы способны причинить боль. Мы раним наших мальчиков, называя мужество токсичным. Женщины могут быть также токсичными. Ярлыки вредят всем. У людей есть как плохие, так и хорошие черты. А ярлыки лишь ставят преграды для нормального общения", - рассказала в интервью Стрип.

Напомним, что совсем недавно стало известно про Харви Вайнштейна, который намерен раскошелится на кругленькую сумму за сексуальные домогательства. Адвокаты Вайнштейна готовы заплатить 30 тысяч долларов компенсации самым жертвам продюсера, а также сотрудникам Weinstein Company, а остальные 14 тысяч долларов пойдут на уплату юридических услуг. Интересно, что Вайнштейн не собирается уплачивать расходы за свой счет. За него это должна сделать страховая компания.

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Мэрил Стрип, Гендерные стереотипы, Американская актриса, Meryl Streep.
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