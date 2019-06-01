На банане со звездой: Верка Сердючка с мамой оказалась на речке

Новости шоу бизнеса: Украинская артистка не скучает после Евровидения 2019.

Сердючка, которая зажгла на международном песенном конкурсе не дает о себе забыть. На своей официальной странице в Instagram появилось фото, на котором певица вместе со своей "мамой" плывет в Днепре на огромном надувном, желтом банане.

Эпатажная Верка Сердючка никак не прокомментировала свою выходку, но подписчики не поленились оставить забавные отзывы под непонятным снимком.

"OMG I WANNA MEET YOU", "Две звезды две светлых повести", "Все-таки эта парочка НЕВЕРОЯТНО позитивная !!!", - такие позитивные мнения высказали фанаты украинской артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 31 Май 2019 в 1:01 PDT

Напомним, что украинский артист Олег Винник пожелал светлого будущего выпускникам, а также вспомнил свои школьные годы.