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Суббота, 01.06.2019
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На банане со звездой: Верка Сердючка с мамой оказалась на речке

На банане со звездой: Верка Сердючка с мамой оказалась на речке
20:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

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Сердючка, которая зажгла на международном песенном конкурсе не дает о себе забыть. На своей официальной странице в Instagram появилось фото, на котором певица вместе со своей "мамой" плывет в Днепре на огромном надувном, желтом банане.

Эпатажная Верка Сердючка никак не прокомментировала свою выходку, но подписчики не поленились оставить забавные отзывы под непонятным снимком.

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"OMG I WANNA MEET YOU", "Две звезды две светлых повести", "Все-таки эта парочка НЕВЕРОЯТНО позитивная !!!", - такие позитивные мнения высказали фанаты украинской артистки.

 
 
 
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Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Напомним, что украинский артист Олег Винник пожелал светлого будущего выпускникам, а также вспомнил свои школьные годы.

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Днепр, Верка Сердючка, Украинская артистка, На банане.
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