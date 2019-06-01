Скачать
Суббота, 01.06.2019
Родственники погибших в катастрофе MH17 потребовали разъяснений от премьера Малайзии
Родственники погибших в катастрофе MH17 потребовали разъяснений от премьера Малайзии
Авария на Дунае: Венгерские спасатели расширят область поисков пропавших без вести
Авария на Дунае: Спасатели расширят область поисков пропавших без вести
Тоттенхэм - Ливерпуль: стартовые составы команд
Тоттенхэм - Ливерпуль: стартовые составы команд
NASA удалось заснять изумительный рассвет на планете Венера
NASA удалось заснять изумительный рассвет на планете Венера

"Я одинокий человек": Киану Ривз поведал о своей личной жизни

"Я одинокий человек": Киану Ривз поведал о своей личной жизни
21:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер всегда вежлив с журналистами, но почти никогда от него не услышишь о личных отношениях.

Однако на днях он сделал исключение и откровенно поговорил с журналистами на эту тему.

Произошло это во время презентации нового боевика с участием Киану Ривза - "Джон Уик 3", передает The Jakarta Post. Актер признался, что хотел бы встретить любимого человека, но сейчас он не имеет никаких отношений.

"Вы спрашиваете о романтических отношениях? Я одинокий человек. У меня никого нет, но если появится, то я буду уважать и любить этого человека. Надеюсь, в моей жизни это произойдет", - отметил Киану Ривз.

Кроме этого, звезда "Матрицы" и "Джона Уика" рассказал, почему не афиширует свою частную жизнь. По словам Киану Ривза, ни один публичный человек не должен отвечать на такие вопросы, ведь поклонники восхищаются не им, а его творчеством. В то же время актер признался, что поискам любимой уделяет немного времени.

"Ярлыки вредят всем": голливудская актриса рассказала, как относится к гендерным стереотипам
"Ярлыки вредят всем": голливудская актриса рассказала, как относится к гендерным стереотипамЧитать полностью

Что известно о личной жизни Киану Ривза?

Киану Ривз ни разу не был женат. Хоть в СМИ поговаривают, что голливудский актер случайно заключил брак с Вайноной Райдер. Слухи распространила зажигательная звезда: она убеждена, что во время съемок фильма "Дракула" (1992) их с Киану женил настоящий священник.

"Мы поженились в "Дракуле". Клянусь, мне кажется, мы действительно женаты. В той сцене Фрэнсис пригласил настоящего румынского священника. Мы отсняли сцену, а он провел всю церемонию. Так что мне кажется, что мы женаты", - заявила Вайнона Райдер.

Сам Киану Ривз не комментировал такое резонансное заявление, ведь он, наверное, не сможет забыть свою возлюбленную Дженнифер Сайм. Актриса умерла в 2001 году в автокатастрофе. За 2 года до трагедии Киану и Дженнифер потеряли единственную дочь Аву Арчер. Хоть актер и до сих пор не вел светскую жизнь, однако после потери напоминал отшельника.

Джо Джонас и Софи Тернер готовятся к празднованию второй свадьбы

В январе 2018 года впервые за десятки лет Киану Ривза заметили на свидании. Актер выглядел счастливо рядом с художницей Александрой Грант. Однако их отношения, согласно словам актера, не имели продолжения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Личная Жизнь, Киану Ривз, Американский актер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский решил изменить два указа предыдущих президентов
02 Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана
03 Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить Вашингтон
04 Лучшие поздравления в прозе с Днем защиты детей
05 Оригинальные поздравления с Днем защиты детей: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Праздники и выходные в июне: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздники и выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы
Жара, новые тарифы и наличные: что изменится в июне
Жара, новые тарифы и наличные: что изменится в июне
Сегодня - День защиты детей
Сегодня - День защиты детей
&quot;Ярлыки вредят всем&quot;: голливудская актриса рассказала, как относится к гендерным стереотипам
"Ярлыки вредят всем": голливудская актриса рассказала, как относится к гендерным стереотипам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь