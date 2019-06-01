"Я одинокий человек": Киану Ривз поведал о своей личной жизни

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер всегда вежлив с журналистами, но почти никогда от него не услышишь о личных отношениях.

Однако на днях он сделал исключение и откровенно поговорил с журналистами на эту тему.

Произошло это во время презентации нового боевика с участием Киану Ривза - "Джон Уик 3", передает The Jakarta Post. Актер признался, что хотел бы встретить любимого человека, но сейчас он не имеет никаких отношений.

"Вы спрашиваете о романтических отношениях? Я одинокий человек. У меня никого нет, но если появится, то я буду уважать и любить этого человека. Надеюсь, в моей жизни это произойдет", - отметил Киану Ривз.

Кроме этого, звезда "Матрицы" и "Джона Уика" рассказал, почему не афиширует свою частную жизнь. По словам Киану Ривза, ни один публичный человек не должен отвечать на такие вопросы, ведь поклонники восхищаются не им, а его творчеством. В то же время актер признался, что поискам любимой уделяет немного времени.

Что известно о личной жизни Киану Ривза?

Киану Ривз ни разу не был женат. Хоть в СМИ поговаривают, что голливудский актер случайно заключил брак с Вайноной Райдер. Слухи распространила зажигательная звезда: она убеждена, что во время съемок фильма "Дракула" (1992) их с Киану женил настоящий священник.

"Мы поженились в "Дракуле". Клянусь, мне кажется, мы действительно женаты. В той сцене Фрэнсис пригласил настоящего румынского священника. Мы отсняли сцену, а он провел всю церемонию. Так что мне кажется, что мы женаты", - заявила Вайнона Райдер.

Сам Киану Ривз не комментировал такое резонансное заявление, ведь он, наверное, не сможет забыть свою возлюбленную Дженнифер Сайм. Актриса умерла в 2001 году в автокатастрофе. За 2 года до трагедии Киану и Дженнифер потеряли единственную дочь Аву Арчер. Хоть актер и до сих пор не вел светскую жизнь, однако после потери напоминал отшельника.

В январе 2018 года впервые за десятки лет Киану Ривза заметили на свидании. Актер выглядел счастливо рядом с художницей Александрой Грант. Однако их отношения, согласно словам актера, не имели продолжения.