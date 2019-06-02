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Неожиданные факты рассказала Слава из "НеАнгелы" о второй беременности

Неожиданные факты рассказала Слава из "НеАнгелы" о второй беременности
13:51 Сегодня Телеграф По материалам: 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Врачи уговаривали сделать аборт - Слава Каминская делится неожиданными подробностями своей второй беременности.

Счастливая мама двоих детей и популярная украинская певица, одна из солисток группы "НеАнгелы". У Славы 4-летний сын Леонард, и 3-летняя дочь Лаура. Однако певица рассказала, что во время второй беременности врачи рекомендовали ей сделать аборт. Об этом Каминская рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале Украина.

Когда Слава была беременная младшей дочкой Лаурой от мужа пластического хирурга Эдгара Каминского, врачи рекомендовали ей сделать аборт, однако она отказалась от этого.

У меня была очень сложная беременность, на определенном сроке нашли небольшую проблемку. Мне говорили, что, возможно, лучше будет сделать аборт. Но, посоветовавшись, я сказала, что сама этого делать не буду. Если действительно будет какая-то большая проблема, то будем решать уже по мере поступления. А сама – никогда в жизни. Я никогда этого не делала и для меня это сложно понять, – рассказала Слава.

 
 
 
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ЭФФЕКТ НАСТРОЕНИЯ Хорошее настроение, интуиция, способность к творчеству, доверчивость и повышенная зависимость от быстрого, ненсознанного мышления входят в одну группу. На другом полюсе находятся связанные между собой огорчение, бдительность, подозрительность, аналитический подход и дополнительные усилия. Хорошее настроение ослабляет контроль медленного, осознанного мышления над деятельностью, люди в таком состоянии более склонны к логическим ошибкам. Такая связь имеет биологический смысл: хорошее настроение — это сигнал, что в целом всё идёт хорошо, окружающая обстановка безопасна, оборону можно ослабить. Плохое настроение — признак того, что ситуация не очень хорошая, возможно наличие угрозы, требуется бдительность. Так что будьте осторожны с принятием ответственных решений, если утром вы проснулись в хорошем настроении. :) #подсмотреновсети

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Певица поделилась, что пытается меньше афишировать личную жизнь и опубликовывать фотографии в сети из-за хейтеров.

"Я несколько раз замечала, если я публикую фото малых – обязательно будут то сопли, то еще что-то. Вот есть в этом негативная черта, порча, возможно, или еще что-то. И муж мне постоянно говорит – не публикуй детей. Ну, хочется иногда. Фотки наделаешь – они такие милашные. Но стараюсь сейчас меньше выставлять", – добавила певица.

Напоминаем, что как известно, что украинская певица Оля Поялкова заявила о создании женской партии, разместив соответствующее видео на своей странице в Facebook. Старшей Поляковой 14 лет и она уже успешный блогер, продает рекламу в своем Instagram, а на ее профиль подписано более ста тысяч фолловеров. Девочка похожа на как две капли воды на свою звездную маму. Маша покупает сама себе одежду и спокойно может пойти на шоппинг без родителей.

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Все по теме:

Аборт, Подробности, Вторая беременность, НеАнгелы, Слава Каминская, Двое детей, Неожиданные подробности.
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