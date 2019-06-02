"Неумолимо быстро проходит время": Светлана Лобода поделилась архивным сником

Новости шоу бизнеса: Скандальная украинская певица Светлана Лобода поделилась в сети архивным снимком, на котором она запечатлена на последних месяцах беременности.

На фото, опубликованном в Instagram, артистка демонстрирует внушительных размеров живот. Лобода позирует в черном бюстгальтере и лосинах, набросив наверх джинсовый жакет.

"Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает", - написала она под снимком.

Переглянути цей допис в Instagram неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 1 Чер 2019 р. о 1:22 PDT

Фолловеры не смогли пройти мимо публикации и принялись активно комментировать. Одни отметили, что Светлане очень идет беременность, а другие решили, что певица ждет третьего ребенка.

Не удержались от комментариев и коллеги Лободы. Певица Вера Брежнева назвала Светлану "очень красивой", а российский юморист Максим Галкин - "смелой".

"Свет, ну ты смелая! Такое фото. Я даже не сразу понял, чьи руки, чьи ноги и чей живот", - написал шоумен.