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"Неумолимо быстро проходит время": Светлана Лобода поделилась архивным сником

"Неумолимо быстро проходит время": Светлана Лобода поделилась архивным сником
21:11 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Скандальная украинская певица Светлана Лобода поделилась в сети архивным снимком, на котором она запечатлена на последних месяцах беременности.

На фото, опубликованном в Instagram, артистка демонстрирует внушительных размеров живот. Лобода позирует в черном бюстгальтере и лосинах, набросив наверх джинсовый жакет.

"Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает", - написала она под снимком.

 
 
 
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неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Фолловеры не смогли пройти мимо публикации и принялись активно комментировать. Одни отметили, что Светлане очень идет беременность, а другие решили, что певица ждет третьего ребенка.

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Не удержались от комментариев и коллеги Лободы. Певица Вера Брежнева назвала Светлану "очень красивой", а российский юморист Максим Галкин - "смелой".

"Свет, ну ты смелая! Такое фото. Я даже не сразу понял, чьи руки, чьи ноги и чей живот", - написал шоумен.

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Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Звезды, Певица, Светлана Лобода, Украинская певица, Instagram звезд.
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