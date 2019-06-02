"Копия мамы": Ольга Сумская показала старшую дочь

Новости шоу бизнеса: Актриса Ольга Сумская поделилась фотографией со своей старшей дочерью Тоней.

Известная украинская актриса Ольга Сумская активно ведет свой Instagram-аккаунт. На странице звезда регулярно показывает семью и отвечает на вопросы поклонников. Это позволяет подписчикам узнать больше о личном и закулисной жизни знаменитости.

Так, на днях Сумская показала старшую дочь Антонину, которой исполнилось 29 лет.

Переглянути цей допис в Instagram З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ,ДОЦЯ!Незабутнє свято разом..Це щастя! Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 1 Чер 2019 р. о 1:20 PDT

"С днем рождения, доця! Незабываемый праздник вместе… это счастье!", - подписала кадр актриса.

Напомним, что дочь Ольги Сумской Антонина родилась в 1990 году. Ее отцом является первый муж актрисы Евгений Паперный. Звезда прожила с ним четыре года, а в 1991 году брак распался.

Поклонники видят огромное сходство между Сумской и ее старшей наследницей.

"Как две сестрички! Наша гордость!", "Настоящие украинские красавицы", "Красавицы, разве у такой мамы будут плохие дети. Счастья вам", "Какие вы красавицы)))", "Очень красивая! Копия мамы! Счастья вам!!!", "Ольга, поздравляем вашу доченьку с днем рождения. Никогда не перестаю восхищаться вами и вашей семьей! Вы потрясающие!!!!!!" - пишут в комментариях.