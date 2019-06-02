Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор
Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор
СЦКК: боевики обстреляли жилые дома в Веселом
СЦКК: боевики обстреляли жилые дома в Веселом
Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке
Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке

"Копия мамы": Ольга Сумская показала старшую дочь

"Копия мамы": Ольга Сумская показала старшую дочь
22:18 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Актриса Ольга Сумская поделилась фотографией со своей старшей дочерью Тоней.

Известная украинская актриса Ольга Сумская активно ведет свой Instagram-аккаунт. На странице звезда регулярно показывает семью и отвечает на вопросы поклонников. Это позволяет подписчикам узнать больше о личном и закулисной жизни знаменитости.

Так, на днях Сумская показала старшую дочь Антонину, которой исполнилось 29 лет.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ,ДОЦЯ!Незабутнє свято разом..Це щастя!

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska)

"С днем рождения, доця! Незабываемый праздник вместе… это счастье!", - подписала кадр актриса.

Напомним, что дочь Ольги Сумской Антонина родилась в 1990 году. Ее отцом является первый муж актрисы Евгений Паперный. Звезда прожила с ним четыре года, а в 1991 году брак распался.

"Свадьба века": Вова Остапчук поделился новым позитивным роликом (Видео)

Поклонники видят огромное сходство между Сумской и ее старшей наследницей.

"Как две сестрички! Наша гордость!", "Настоящие украинские красавицы", "Красавицы, разве у такой мамы будут плохие дети. Счастья вам", "Какие вы красавицы)))", "Очень красивая! Копия мамы! Счастья вам!!!", "Ольга, поздравляем вашу доченьку с днем рождения. Никогда не перестаю восхищаться вами и вашей семьей! Вы потрясающие!!!!!!" - пишут в комментариях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Звезды, Украинская актриса, Ольга Сумская, Instagram звезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто
03 Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника
04 Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она
05 Прикольные поздравления с днем рождения 2 июня в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Главный военный прокурор созывает заседание из-за сепаратистского видео
Матиос созывает заседание из-за сепаратистского видео
Названа команда сезона в Лиге чемпионов
Названа команда сезона в Лиге чемпионов
Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
Никита Добрынин поделился снимком со свадьбы
Никита Добрынин поделился снимком со свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь