Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке

Новости шоу бизнеса: Дженнифер Лоуренс посетила светскую вечеринку в Нью-Джерси, где все могли увидеть дорогое кольцо, подаренное ей на помолвку.

Первый день лета Дженнифер Лоуренс встретила на шумной вечеринке Veuve Clicquot Polo Classic, организованной в честь открытия сезона. Голливудская актриса стала главной звездной гостьей, поэтому приковала взгляды всех участников мероприятия.

Для публичного выхода 28-летняя звезда выбрала нежное розовое платье от бренда Rosie Assoulin. Элегантный наряд имел цветочный рисунок, который придал женственности образу Дженнифер Лоуренс.

К платью актриса подобрала босоножки на каблуках и сделала волнистые волосы и едва заметный макияж.

Однако не изящный образ привлек большое внимание СМИ, а кольцо, которое виднелось на ее безымянном пальце. Согласно фото, драгоценность имеет немалый квадратный камень посередине, стоимость которого оценивают в 100 тысяч долларов.