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Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке
Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке

Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке

Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке
22:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Дженнифер Лоуренс посетила светскую вечеринку в Нью-Джерси, где все могли увидеть дорогое кольцо, подаренное ей на помолвку.

Первый день лета Дженнифер Лоуренс встретила на шумной вечеринке Veuve Clicquot Polo Classic, организованной в честь открытия сезона. Голливудская актриса стала главной звездной гостьей, поэтому приковала взгляды всех участников мероприятия.

Для публичного выхода 28-летняя звезда выбрала нежное розовое платье от бренда Rosie Assoulin. Элегантный наряд имел цветочный рисунок, который придал женственности образу Дженнифер Лоуренс.

К платью актриса подобрала босоножки на каблуках и сделала волнистые волосы и едва заметный макияж.

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Однако не изящный образ привлек большое внимание СМИ, а кольцо, которое виднелось на ее безымянном пальце. Согласно фото, драгоценность имеет немалый квадратный камень посередине, стоимость которого оценивают в 100 тысяч долларов.

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Все по теме:

Знаменитости, Помолвка, Актриса, Звезды, Обручальное кольцо, Дженнифер Лоуренс, Голливудская актриса.
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