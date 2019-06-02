Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке

Первый день лета Дженнифер Лоуренс встретила на шумной вечеринке Veuve Clicquot Polo Classic, организованной в честь открытия сезона. Голливудская актриса стала главной звездной гостьей, поэтому приковала взгляды всех участников мероприятия.
Для публичного выхода 28-летняя звезда выбрала нежное розовое платье от бренда Rosie Assoulin. Элегантный наряд имел цветочный рисунок, который придал женственности образу Дженнифер Лоуренс.
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К платью актриса подобрала босоножки на каблуках и сделала волнистые волосы и едва заметный макияж.
Однако не изящный образ привлек большое внимание СМИ, а кольцо, которое виднелось на ее безымянном пальце. Согласно фото, драгоценность имеет немалый квадратный камень посередине, стоимость которого оценивают в 100 тысяч долларов.