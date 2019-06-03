Звезда студии "Квартал 95" показал лапочек-дочек

Новости шоу бизнеса: Так, 1 июня, в День защиты детей Кошевой похвастался своими лапочками-дочками.

Артист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой известен, как примерный семьянин. Комик уже более 10 лет состоит в счастливом браке на Ксении Кошевой. Пара сыграла свадьбу в 2007 году, отметив ее в пригороде Киева с близкими родственниками и друзьями. Сейчас они воспитывают двоих дочерей: 11-летнюю Варвару и 4-летнюю Серафиму.

Личной жизнью Кошевой делится с подписчиками неохотно. Однако иногда в его Instagram-аккаунте все же появляются семейные фотографии.

"К празднику готовы. Люблю Варвару и Симку. Спасибо Ксюша", — подписал кадр комик.

Поклонники сразу же заметили невероятное сходство девочек со звездным папой.

"Боже какие красуни. Женя готовь "максим", "Женечка старшая доця копия ты. Я не знаю кто как и насколько пишут искренне, но вы ребята — ты и Зеленский — вы супер, вы самые клёвые", "Как такое возможно чтобы девочки взяли все самое красивое от родителей. Красавицы", "Детки конфетки", "Замечательные девчонки. Добра вам и здоровья!" — пишут в комментариях.