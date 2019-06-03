Дональд Tpaмп oпpaвдaлcя пepeд Meгaн Mapкл зa cвoи выcкaзывaния

Новости шоу бизнеса: Сегодня Дональд Трамп прибыл в Великобританию по приглашению Елизаветы II.

Несколько дней назад стало известно, что герцогиня Сассекская не будет присутствовать на встрече, что в свете ее критического отношения к президенту никого не удивило. Кроме самого Трампа, который в интервью изданию The Sun назвал Меган Маркл злобной. Не прошло и дня, как от президента последовало опровержение.

Еще в 2016 году Меган Маркл очень критически относилась к идее избрания президентом США Дональда Трампа, который в ее представлении был женоненавистником. Актриса пообещала, что если он действительно возглавит страну, она переедет в Канаду.

О подобном отношении со стороны герцогини Сассекской, отказавшейся присутствовать на встрече с ним, Дональд Трамп узнал в беседе с изданием The Sun. "Нет, я не знал об этом. Что я могу сказать? Не знал, что она такая злобная", — сказал он журналисту.

Разумеется, его цитату тут же растиражировали таблоиды, и перед своим прибытием в Великобританию Трампу пришлось опровергнуть ее подлинность в Twitter-аккаунте: "Я никогда не называл Меган Маркл "злобной". Все это вымысел лживых медиа. Принесут ли CNN, nytimes и другие издания извинения? Сомневаюсь!".

Примечательно, что у СМИ есть аудиозапись, где четко слышно, как Трамп высказывает свое мнение о герцогине, однако он настаивает, что не произносил оскорбительного эпитета, который ему приписали таблоиды. Комментариев от самой Меган Маркл и королевской семьи не поступало.