"Хто зверху?": Сергей Притула и Леся Никитюк снова выясняют кто круче

Новости шоу бизнеса: Стартовали съемки нового сезона одного из самых популярных шоу Нового канала "Хто зверху?".

Уже осенью поклонники увидят новые выпуски популярного шоу. "Жду не дождусь осени! В новом сезоне будет много прикольных, неожиданных и очень смешных моментов!" – говорит ведущая шоу Леся Никитюк.

Всего снимут 18 новых выпусков программы, участниками которых станут известные актеры, певцы, и певицы, телеведущие, музыканты, дизайнеры и спортсмены.

Леся Никитюк не раз упрекала своего соведущего, Сергея Притулу, а том, что перестала его понимать. По этому, себе в помощь она взяла своего любимца - песика Рафика, в качестве "переводчика".

В шоу, помимо старых конкурсов, появились нововведения - новый конкурс под названием "Правда или ложь". Одна звезда рассказывает историю из своей жизни, а игрок команды соперников должен отгадать – правдива она или нет? "Было много интересных выдумок, которые выглядели достаточно правдоподобными, и некоторые на это купились" - говорит Елена Антонова, директор Cтудии №1, создающей шоу.

Раунд проходит в виде таких себе "звездных дуэлей", когда участники из каждой команды поднимаются на трибуну и становятся лицом к лицу. Это необходимо для того, чтобы соперники видели мимику друг друга. Затем звезда рассказывает о себе невероятный факт, а соперник должен угадать, правда это или выдумка.

Во время съемок было найдено много интересных "скелетиков" в шкафах знаменитостей. Неожиданные факты были очень неправдоподобными, но все же оказались правдой. Так, оказалось, что знаменитая украинская певица и ведущая Надежда Мейхер однажды чудом выжила во время непогоды. Причем, даже не выходя из дома. А украинскому ведущему Владимиру Остапчуку в начале карьеры очень помогли эротические фильмы…

"Для меня это был шестой выпуск "Хто зверху?" До этого все пять раз я выигрывала. Проект бесконечный. Очень веселый, заряжает хорошим настроением и окунает в юношеские годы, где ты резвишься, веселишься и хохочешь. Поэтому к программе я не теряю интерес", – говорит Надежда Мейхер.

За первые три дня съемок в шоу успели поучаствовать украинский дизайнер Андре Тан, ведущая реалити "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева, вокалист группы KADNAY Дима Каднай, певица Даша Астафьева, актер "Студии "Квартал 95" Александр Пикалов, певица Мишель Андраде и главный герой "Холостяка-6" Иракли Макацария. Впереди – веселые испытания для DZIDZIO, Насти Каменских, Елены Кравец, Евгения Кошевого и других звезд.

"Звезды шутят, юморят, поэтому настроение – супер! – говорит Елена Антонова, директор Cтудии №1. – Все очень ждали съемок, и они, к счастью, проходят отлично! К старту мы готовились шесть месяцев. Все делали быстро, поэтому в этом году предпродакшн сократился на пару месяцев".