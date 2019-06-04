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Настя Каменских показала, в каком наряде ходит перед мужем по дому

Настя Каменских показала, в каком наряде ходит перед мужем по дому
14:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 4 июня, на своей странице в Instagram Настя Каменских опубликовала новый снимок.

Настя Каменских и Потап недавно вернулись из медового месяца.

23 мая 2019 года спустя 13 лет после начала совместной работы в рамках дуэта Потап и Настя Каменских на радость публике наконец-то вступили в законные отношения. Они поженились в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева.

На свадьбе поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. Прессе вход был запрещен, а через день после свадьбы молодожены отправились в путешествие и на днях вернулись на самолете, который похоже Потап подарил своей новоиспеченной супруге. 

 
 
 
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@realpotap #константа

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

На фото артистка предстала в белоснежном белье и накидке того же цвета из легкой летящей ткани. Волосы распущены, а косметики на лице только минимум. Этот снимок, по всей видимости, был сделан во время съемок клипа для песни Потапа — Константа, которую он представил на публику 23 мая в день свадьбы с возлюбленной.

Медовый месяц закончился: Потап и Настя Каменских вернулись в Киев

"Константа @realpotap", — подписала фото артистка.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Ляля", "Настя, ты красавица!", "Цвет настроение белый", "Вы очень красивая и счастливая", "Вы очаровательная нежность!", "Очень нежно. Прекрасна!", "Обворожительная,и как всегда прекрасна".

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Все по теме:

Свадьба, Знаменитости, Молодожены, Настя Каменских, Потап.
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