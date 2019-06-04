Настя Каменских показала, в каком наряде ходит перед мужем по дому

Настя Каменских и Потап недавно вернулись из медового месяца.
23 мая 2019 года спустя 13 лет после начала совместной работы в рамках дуэта Потап и Настя Каменских на радость публике наконец-то вступили в законные отношения. Они поженились в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева.
На свадьбе поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. Прессе вход был запрещен, а через день после свадьбы молодожены отправились в путешествие и на днях вернулись на самолете, который похоже Потап подарил своей новоиспеченной супруге.
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На фото артистка предстала в белоснежном белье и накидке того же цвета из легкой летящей ткани. Волосы распущены, а косметики на лице только минимум. Этот снимок, по всей видимости, был сделан во время съемок клипа для песни Потапа — Константа, которую он представил на публику 23 мая в день свадьбы с возлюбленной.
"Константа @realpotap", — подписала фото артистка.
Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Ляля", "Настя, ты красавица!", "Цвет настроение белый", "Вы очень красивая и счастливая", "Вы очаровательная нежность!", "Очень нежно. Прекрасна!", "Обворожительная,и как всегда прекрасна".