Бесстрашная Бритни Спирс станцевала со змеей (Видео)

Новости шоу бизнеса: Бритни Спирс возвращается к нормальной жизни вместе с музыкой, спортом, танцами и любовью.

Новое зажигательное танцевальное видео Бритни опубликовала на своей странице в Instagram. Добавим, что в социальных сетях Спирс начала все чаще демонстрировать снимки из личной жизни. Поклонники певицы следят за каждой ее новой публикацией и поддерживают звезду.

На новом ролике звезда зажгла под песню Billie Eilish – Bad guy. Для быстрого танца Бритни использовала длинную игрушечную змею и рояль.

"Это и есть Бритни, которую мы помним", – написал один из пользователей в Instagram.

Накануне 37-летняя Бритни Спирс похвасталась перед своими подписчиками замечательной растяжкой в спортзале.