Скачать
Вторник, 04.06.2019
Украина в Гааге: РФ стремится отвлечь Суд, неправильно характеризуя спор
Украина в Гааге: РФ стремится отвлечь Суд, неправильно характеризуя спор
Выборы в парламент: Климкин все еще находится в поиске команды
Выборы в парламент: Климкин все еще находится в поиске команды
Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины
Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины
Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке
Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке

Бесстрашная Бритни Спирс станцевала со змеей (Видео)

Бесстрашная Бритни Спирс станцевала со змеей (Видео)
16:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Бритни Спирс возвращается к нормальной жизни вместе с музыкой, спортом, танцами и любовью.

Новое зажигательное танцевальное видео Бритни опубликовала на своей странице в Instagram. Добавим, что в социальных сетях Спирс начала все чаще демонстрировать снимки из личной жизни. Поклонники певицы следят за каждой ее новой публикацией и поддерживают звезду.

На новом ролике звезда зажгла под песню Billie Eilish – Bad guy. Для быстрого танца Бритни использовала длинную игрушечную змею и рояль.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Great song !! It made me pick up another @billieeilish

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

"Это и есть Бритни, которую мы помним", – написал один из пользователей в Instagram.

Крис Хемсворт решил покинуть кино: названа причина

Накануне 37-летняя Бритни Спирс похвасталась перед своими подписчиками замечательной растяжкой в спортзале.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Бритни Спирс, Звезды, Певица, Instagram звезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
02 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
03 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
04 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
05 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь