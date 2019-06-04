Бесстрашная Бритни Спирс станцевала со змеей (Видео)

Новое зажигательное танцевальное видео Бритни опубликовала на своей странице в Instagram. Добавим, что в социальных сетях Спирс начала все чаще демонстрировать снимки из личной жизни. Поклонники певицы следят за каждой ее новой публикацией и поддерживают звезду.
На новом ролике звезда зажгла под песню Billie Eilish – Bad guy. Для быстрого танца Бритни использовала длинную игрушечную змею и рояль.
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"Это и есть Бритни, которую мы помним", – написал один из пользователей в Instagram.
Накануне 37-летняя Бритни Спирс похвасталась перед своими подписчиками замечательной растяжкой в спортзале.