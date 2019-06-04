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Нежность: Настя Каменских показала семейную жизнь с Потапом

Нежность: Настя Каменских показала семейную жизнь с Потапом
18:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских поделилась нежным домашним видео с Потапом.

Совсем недавно самая известная пара украинского шоубиза, Потап и Настя Каменских, вернулись со свадебного путешествия. Знаменитый дуэт не перестает умилять Сеть нежными фото и видео, на которых показывают свои чувства.

На своей страничке в Instagram поделилась новым Stories.

На видео Алексей Потапенко нежно обнимает и целует свою жену в плечо. Скорее всего видео было снято в их совместной квартире.

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Напомним, знаменитый дуэт исполнителей Потап и Настя Каменских, которые в течение 11 лет выступали на одной сцене, 23 мая поженились. После этого Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом.

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Знаменитости, Звезды, Настя Каменских, Потап, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
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