Нежность: Настя Каменских показала семейную жизнь с Потапом

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских поделилась нежным домашним видео с Потапом.

Совсем недавно самая известная пара украинского шоубиза, Потап и Настя Каменских, вернулись со свадебного путешествия. Знаменитый дуэт не перестает умилять Сеть нежными фото и видео, на которых показывают свои чувства.

На своей страничке в Instagram поделилась новым Stories.

На видео Алексей Потапенко нежно обнимает и целует свою жену в плечо. Скорее всего видео было снято в их совместной квартире.

Напомним, знаменитый дуэт исполнителей Потап и Настя Каменских, которые в течение 11 лет выступали на одной сцене, 23 мая поженились. После этого Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом.