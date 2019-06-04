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Хрупкая, но очень уверенная: Миша Романова снялась для мужского журнала

Хрупкая, но очень уверенная: Миша Романова снялась для мужского журнала
20:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Экс-участница "ВИА Гры" украсила июньский номер популярного мужского глянца.

Для Мишы Романовой это не первая съемка для глянца. Она уже трижды появлялась на страницах журнала, и всегда в новом амплуа. 

Впервые она появилась на страницах XXL еще будучи солисткой группы "ВИА Гра". Второй раз был кавер с Максом Барских, и нынешняя съемка - уже как сольной исполнительницы. 

Чувственную фотосессию провел киевский фотохудожник Андрей Иваськив. Перед его объективом певица предстала такой, какой есть в жизни: хрупкой, но очень уверенной внутренне. Артистка предстает в очень нежном обнаженном образе.  Грудь певица прикрывает руками или простыней. 

 
 
 
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Super Misha: нежная Романова на юбилейной обложке летнего XXL Психотипический код Миши Романовой киевский фотохудожник Андрей Иваськив разгадал с момента первой встречи. Поэтому в его объективе Миша предстает такой, какая есть в жизни: внешне хрупкой, но очень уверенной внутренне особой. Июньская обложка XXL с Мишей Романовой - юбилейная в истории отношений певицы с журналом. Три раза и каждый - в новом амплуа: впервые певица появилась на обложке в качестве солистки легендарной группы ВИА Гра, в которой Миша блистала 5 лет, далее последовал кавер с Максом Барских, а сегодня настал час ее появления как сольного артиста. В блиц-интервью журналисту издания певица расставила все точки над i; по нескольким темам: почему год с момента ухода из ВИА Гры она молчала в публичном пространстве, есть ли контракт между ней и Максом Барских, который помогает в реализации ее сольной карьеры, и мужчине, способном покорить ее сердце. Относительно своего репертуара Миша признается, что лучше всего у нее получаются автобиографичные песни: "На момент создания песни MAKEUP она была проекцией будущей меня, сегодня я и есть та самая героиня, которая сказала себе: «Прощайте, комплексы»! Кстати, эта фотосессия тоже о расставании со страхами. Я хотела создать саундтрек для каждой девушки, готовящейся к свиданию". #МишаРоманова #MishaRomanova @berega_music

Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Также, Миша дала блиц-интервью журналисту издания. В нем она рассказала об отношениях с Максом Барских,  расставила точки в истории с "ВИА Грой", и мужчине, способном покорить ее сердце. 

"Роман был и есть. Другой вопрос, что каждый этап имел разные значения этого слова: сперва страсть, потом дружба, творчество, кармическая связь. Главное, что все оттенки этого слова объединяет любовь. У нас общий мир" - говорит о Барских Романова.

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Что касается репертуара, Миша признается: ей лучше всего даются автобиографичные песни. "На момент создания песни MAKEUP она была проекцией будущей меня, сегодня я и есть та самая героиня, которая сказала себе: "Прощайте, комплексы"! Кстати, эта фотосессия тоже о расставании со страхами. Я хотела создать саундтрек для каждой девушки, готовящейся к свиданию" - говорит артистка.

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Все по теме:

Виа Гра, Макс Барских, Интервью, Певица, XXL, Миша Романова, Экс-солистка, Мужской глянец.
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