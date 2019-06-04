Хрупкая, но очень уверенная: Миша Романова снялась для мужского журнала

Новости шоу бизнеса: Экс-участница "ВИА Гры" украсила июньский номер популярного мужского глянца.

Для Мишы Романовой это не первая съемка для глянца. Она уже трижды появлялась на страницах журнала, и всегда в новом амплуа.

Впервые она появилась на страницах XXL еще будучи солисткой группы "ВИА Гра". Второй раз был кавер с Максом Барских, и нынешняя съемка - уже как сольной исполнительницы.

Чувственную фотосессию провел киевский фотохудожник Андрей Иваськив. Перед его объективом певица предстала такой, какой есть в жизни: хрупкой, но очень уверенной внутренне. Артистка предстает в очень нежном обнаженном образе. Грудь певица прикрывает руками или простыней.

Также, Миша дала блиц-интервью журналисту издания. В нем она рассказала об отношениях с Максом Барских, расставила точки в истории с "ВИА Грой", и мужчине, способном покорить ее сердце.

"Роман был и есть. Другой вопрос, что каждый этап имел разные значения этого слова: сперва страсть, потом дружба, творчество, кармическая связь. Главное, что все оттенки этого слова объединяет любовь. У нас общий мир" - говорит о Барских Романова.

Что касается репертуара, Миша признается: ей лучше всего даются автобиографичные песни. "На момент создания песни MAKEUP она была проекцией будущей меня, сегодня я и есть та самая героиня, которая сказала себе: "Прощайте, комплексы"! Кстати, эта фотосессия тоже о расставании со страхами. Я хотела создать саундтрек для каждой девушки, готовящейся к свиданию" - говорит артистка.