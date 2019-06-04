Скачать
Вторник, 04.06.2019
Столтенберг Зеленскому: Украинский народ заслуживает мира
Столтенберг Зеленскому: Украинский народ заслуживает мира
Представитель ЕК назвал "теплой" встречу Зеленского с Юнкером
Представитель ЕК назвал "теплой" встречу Зеленского с Юнкером
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
СМИ: Николас Кейдж официально развелся с женой
СМИ: Николас Кейдж официально развелся с женой

Янина Соколова откровенно рассказала о раке, самочувствии и своем будущем фильме

Янина Соколова откровенно рассказала о раке, самочувствии и своем будущем фильме
22:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая украинская актриса и журналистка Янина Соколова дала откровенное интервью для украинского глянца Elle.

Во время беседы с редактором она рассказала о болезни, которую ей удалось побороть, а также о том, что именно помогло ей излечиться от рака.

Около двух недель назад Янина Соколова всколыхнула сеть признанием о том, что поборола рак. Сразу же после этого сообщила о запуске медиа-проекта "Я, Нина", который будет мотивировать людей с таким же диагнозом не опускать руки. В своем интервью для Elle журналистка рассказала о том, как узнала о болезни, и что ей помогло бороться с ней.

По словам Янины, плохое самочувствие она заметила летом 2018 года на Одесском кинофестивале. После возвращения в Киев она сдала анализы, но врачи поставили ей неправильный диагноз. Только в октябре она узнала, что у нее рак.

Ушел из жизни известный украинский журналист
Ушел из жизни известный украинский журналистЧитать полностью

"С августа до октября меня кормили гормонами, а когда я сдала анализы в другой клинике в октябре, сообщили, что это рак. Более того, мне сказали, что по результатам предыдущих анализов рак уже был в августе. То есть с августа по октябрь я фактически катализировала процесс гормонами", – призналась Янина Соколова.

Однако журналистка отметила, что сейчас чувствует себя прекрасно, так как лечение полностью завершено. Однако теперь ей придется внимательно следить за своим здоровьем, потому что, по ее словам, рак – болезнь, которая может преследовать того, кто переболел, и догнать через несколько лет.

Именно из-за тех негативных событий, которые Янине Соколовой пришлось пережить, у нее зародилась идея написать книгу и снять фильм под названием "Я, Нина". Актриса призналась, что впервые такое желание появилось на первый день после операции.

"Я лежала в реанимации с тремя удаленными органами и спрашивала у неба: "Так, на что ты намекаешь?". Пока думала, пришло в голову: "Книга! Это должна быть книга". Я начала каждый день конспектировать все, что со мной происходило: записываю, а вокруг меня рождаются мизансцены реального кино. Везде, где бы я ни была: в коридоре больницы, на улице, в интернете, в межличностных отношениях", – поделилась Янина Соколова.

В фильме она сыграет саму себя и развернуто расскажет о том, что пережила в больничной палате, о том, какой была дома, и о том, что помогло ей вылечиться. По словам украинской знаменитости, главное во время лечения – любовь. Она получала ее от близких и отдавала в ответ родным и работе.

Игривая Надя Дорофеева в купальнике похвасталась упругими формами

"Говорят, что рак – болезнь нехватки объятий и поцелуев. В момент болезни человек напоминает оголенный нерв, которому нужно дать максимум всего. Ты или сам понимаешь, или можно прочитать об этом в интернете... моим солнцем была работа. Столько, сколько я сделала за этот период, пожалуй, не делала в прошлой жизни до болезни... И главное – любовь. Рак – это болезнь, которую можно победить только любовью. Много кто говорит, что это заболевание появляется из-за ее нехватки. В этот период я почувствовала любовь крайне остро", – сказала о болезни Янина Соколова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Интервью, Журналистка, Украинская журналистка, Янина Соколова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
02 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
03 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
04 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
05 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Слушания в Гааге &quot;Украина против РФ&quot; продолжатся в четверг
Слушания в Гааге "Украина против РФ" продолжатся в четверг
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент
Первая встреча Зеленского и генсека НАТО
Квентин Тарантино снимет шедевр по комиксам &quot;Джанго Зорро&quot;
Квентин Тарантино снимет шедевр по комиксам "Джанго Зорро"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь